FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach dem langen Osterwochenende am Dienstag zugelegt. Allerdings bröckelten die Gewinne im Handelsverlauf merklich ab, nachdem er gleich zu Beginn nur knapp unter dem jüngst erreichten höchsten Standes seit Januar 2022 geblieben war. Zum Börsenschluss behauptete der deutsche Leitindex ein Plus von 0,37 Prozent auf 15 655,17 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte verabschiedete sich 0,92 Prozent fester bei 27 449,84 Punkten.

Auch in Europa schmolzen die Gewinne etwas ab: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 behauptete letztlich einen Kurszuwachs von 0,57 Prozent auf 4333,29 Punkte. In Paris und London ging es ebenfalls bergauf. In New York notierte der US-Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende 0,32 Prozent fester, wogegen der technologielastige Nasdaq 100 um 0,70 Prozent nachgab./gl/he

DE0008469008, DE0008467416, US2605661048, EU0009658145, US6311011026