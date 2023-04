Vancouver, British Columbia, den 11. April 2023 / IRW-Press / Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) ("Legible" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass es mit Dundurn Press Limited ("Dundurn"), einem der größten und führenden unabhängigen Fachverlage Kanadas, zusammenarbeitet, um zwei von Dundurns Bestsellern als seine ersten Living Books zu entwickeln.

Living Books sind die neue Dimension des Lesens, da sie Rich Media wie Animationen, Audio und Video integrieren. Legible ist führend bei dieser Innovation für digitales Publishing und bietet dynamische Unterhaltung, Informationen und Inspiration. Dieser Fortschritt verspricht zusätzlichen Umsatz für Leser und Verleger und fördert gleichzeitig wertvolle Partnerschaften mit dem Kunst- und Unterhaltungssektor.

Dundurn hat zwei Bücher ausgewählt, die optimal für das Einbetten von Video- und Audiofunktionen geeignet sind: Money Like You Mean IT von Erica Alini, persönliche Finanzreporterin der Globe & Mail und Schöpferin der äußerst beliebten persönlichen Finanzserie Money123 von Global News, einer wichtigen Roadmap für die aktuelle Wirtschaft, die ein tieferes Verständnis der Kräfte vermittelt, die wirtschaftliche Notlagen hervorrufen und wie diese überwunden werden können, und Against the Seas der renommierten Autorin Mary Soderstrom aus Montreal, die sich der Gefahr des steigenden Meeresspiegels widmet und frühere sowie gegenwärtige Maßnahmen zur Bekämpfung der steigenden Wasserstände in Indonesien, Shanghai, Bangladesch, der Salischen See und der Flussmündung des St. Lawrence River untersucht.

"Wir betrachten diese Zusammenarbeit mit Legible als wichtigen Teil unserer digitalen Transformation, da wir unser Publikum für unsere bahnbrechenden Autoren vergrößern möchten", so Kwame Scott Fraser, President & Publisher von Dundurn Press.

Dundurns Bücher wurden für zahlreiche prestigeträchtige Auszeichnungen nominiert, darunter den Scotiabank Giller Prize, den Donner Prize, LAMBDA Literary Awards, Crime Writers of Canada Awards, Heritage Toronto Award, Toronto Book Award, Hamilton Literary Award, Forest of Reading Awards und viele andere. Dundurn Press leistet einen wichtigen Beitrag zur Zusammenarbeit von Legible mit Metrolinx, das 70 Millionen GO Transit Bus- und Zugfahrern jährlich eBooks über das GO WiFi-Portal zur Verfügung stellt.

"Wir fühlen uns geehrt, mit Dundurn Press an diesem bahnbrechenden Projekt zusammenzuarbeiten", sagte Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible. "Als größter kanadischer eBookstore liegt Legible die Unterstützung der kanadischen Verlage sehr am Herzen. Die Entwicklung dieser spannenden Publikationen ist eine Gelegenheit, die einzigartigen Talente unserer beiden Organisationen zum Nutzen der Leser auf der ganzen Welt zu präsentieren."

Hier können Sie sich andere spannende Living Books von Legible ansehen, z. B. Not Extinct: Keeping the Sinixt Way von Marilyn James und Taress Alexis von der Sinixt Nation und Don't Believe a Thought You Think von T. Harv Eker, New York Times Bestsellerautor von Secrets of the Millionaire Mind.

Über Legible Inc.

Legible ist ein auf Bücher spezialisiertes Unterhaltungs- und Medienunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, Milliarden von Leser weltweit mit Millionen von Büchern zu versorgen. Dank Legible kommt jeder Nutzer eines internetfähigen Geräts über das innovative eReading jederzeit und überall in den Genuss eines völlig neuen Leseerlebnisses.

Legible hat zwei hochwertige Geschäftsbereiche geschaffen: eine browserbasierte B2C-eBook-Unterhaltungsplattform für mobile Geräte, die einen internationalen Online-Buchladen und ein Lesesystem für das zukunftsorientierte Web mit hohem Wachstumspotenzial namens Legible.com unterstützt, und ein internationales B2B-eBook-Konvertierungs- und Produktionsservice namens Legible Publishing. Legible revolutioniert die digitale Verlagsbranche und sichert sich als Anbieter von innovativen Verlagsdiensten und globalen Leseerfahrungen für das 21. Jahrhundert entsprechende Marktanteile. Die zentralen Werte des Unternehmens sind Nachhaltigkeit, Erreichbarkeit und weltweite Alphabetisierung.

Bitte besuchen Sie Legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erwachen.

Kontaktinformation:

Deborah Harford

EVP, Global Strategic Partnerships

Tel.: +1 (672) 514-2665

(CSE: READ) (FWB: D0T) (OTC: LEBGF)

mailto:invest@legible.com

Website: https://invest.legible.com

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen darstellen ("zukunftsgerichtete Aussagen"), einschließlich Aussagen über das Geschäft von Legible. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Legible liegen. Dazu gehören die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, Branchenbedingungen, Währungsschwankungen, die mangelnde Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder Management, die Volatilität der Aktienmärkte und die Fähigkeit, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen. Obwohl Legible davon ausgeht, dass die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, basieren sie auf Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Diese Faktoren und Annahmen beruhen auf den derzeit verfügbaren Informationen. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen, erwarteten oder implizierten abweichen. Die Leser werden daher davor gewarnt, sich auf die zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, da keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten oder Leistungen gegeben werden kann. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Legible keine Verpflichtung, die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70046Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70046&tr=1



