Es vergeht kaum ein Tag, an dem Elon Musk als Twitter-Chef nicht für Schlagzeilen sorgt. Wenn er nicht gerade Buchstaben aus dem Twitter-Logo übermalt, dann führt er einen Krieg gegen Substack und Co. Nun der nächste Coup: Twitter Inc. gibt es nicht mehr. Dafür X Corp und große Pläne. Erst kürzlich ließ Elon Musk das "W" im Twitter-Logo am Hauptgebäude des Unternehmens in San Francisco überkleben - angeblich, um den Vermieter zu ärgern. Seitdem prangt nicht "Twitter" in dem Schriftzug auf dem Haus in der 1355 Market Street, sondern "Titter". Nun geht der Twitter-Chef sogar noch einen Schritt weiter und benennt das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...