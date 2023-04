Der DAX konnte am heutigen Dienstag mit einem Gap-up in den Handel starten und konnte bis 15.726 Punkte hochziehen. Dann ist der DAX im weiteren Kursverlauf aber wieder etwas zurückgekommen und bei 15.655 Punkten mit einer schwarzen Tageskerze aus dem Handel gegangen. Möglicherweise schließt der DAX noch das offene Gap bei 15.601 Punkten, sollte in der Folge aber wieder ansteigen und Kurs auf 15.800 Punkte nehmen. Über 15.800 Punkten sollte der DAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...