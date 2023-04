Umfrage zeigt, dass das Interesse am Technologiesektor für eine Karriere nach der Schule stagniert, während die USA aufgrund der wieder steigenden Mobilität weiterhin globale Talente anziehen

RESTON, Virginia, April 11, 2023unter angehenden Studierenden in der weiterführenden Managementausbildung, die vom Graduate Management Admission Council), einer weltweiten Vereinigung für führende Business Schools, veröffentlicht worden ist. 79 Prozent der angehenden Studierenden weltweit sind motiviert, einen betriebswirtschaftlichen Abschluss zu erlangen, um ihr Leben zu verbessern und ihr Potenzial zu entfalten - 15 Prozentpunkte mehr als der nächstbeste Motivator, die Einkommenssteigerung.

Darüber hinaus geben Frauen, Millennials, US-amerikanische Bewerberinnen und Bewerber aus unterrepräsentierten Gesellschaftsschichten und Studieninteressierte der ersten Generation statistisch gesehen mit höherer Wahrscheinlichkeit an, dass sie nach ihrem Studium eine Karriere im staatlichen oder gemeinnützigen Sektor bevorzugen, der tendenziell stabiler und sozial engagierter, aber weniger lukrativ ist als der private Sektor. Die Generation Z hingegen ist am stärksten daran interessiert, in die Finanz- und Buchhaltungsbranche einzusteigen, und gibt als wichtigsten Motivatoren für das Absolvieren einer weiterführenden Managementausbildung mit etwa 10 Prozentpunkten höherer Wahrscheinlichkeit als ihre älteren Kollegen die Steigerung ihres Einkommens und die Erweiterung ihres Netzwerkes an.

"Als Reaktion auf häufige Anfragen unserer Schulen haben wir in diesem Jahr zusätzliche Fragen in unserer Umfrage gestellt, da sich die Demografie der angehenden Studierenden deutlich verändert hat. Das Verständnis für die Kandidatinnen und Kandidaten aus der Generation Z - der mittlerweile größten Generation, die sich an Business Schools bewirbt - ist entscheidend für die Planung von Studiengängen zur Erweiterung der Pipeline in der Zukunft", so Joy Jones, CEO des GMAC. "Wir wollen die Trends bei Frauen, der ersten Generation und US-amerikanischen Bewerberinnen und Bewerbern aus unterrepräsentierten Gesellschaftsschichten genauer unter die Lupe nehmen, um die Schulen mit dem Wissen auszustatten, das sicherstellt, dass jeder talentierte Mensch von der für ihn besten Wirtschaftsausbildung profitieren kann."

Vollzeit-MBA-Studiengänge dominieren weiterhin, während persönliche Erfahrungen bei der Generation Z besonders beliebt sind

Seit 2019 ist der zweijährige MBA der bevorzugte Studiengang unter den Bewerberinnen und Bewerbern auf der ganzen Welt. In diesem Jahr hat der einjährige MBA diesen als beliebtester Studiengang überholt, obwohl der Unterschied äußerst minimal ist. Insgesamt übertrifft der Vollzeit-MBA jeglicher Dauer weiterhin das Interesse an flexibleren oder Executive-MBA- und betriebswirtschaftlichen Masterstudiengängen.

Die Generation Z interessiert sich am meisten für den zweijährigen MBA und die Millennials für den einjährigen MBA. Obwohl die Angehörigen der Generation Z als Digital Natives aufgewachsen sind, haben sie auch eine starke Vorliebe für ein persönliches Studium. 80 Prozent der Generation Z geben an, dass sie diese Art des Studiums bevorzugen, verglichen mit 69 Prozent der Millennials. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, wo sich die einzelnen Generationen in ihrer Laufbahn befinden - ältere Kandidatinnen und Kandidaten haben vielleicht mehr etablierte Netzwerke oder mehr Verantwortung am Arbeitsplatz oder zu Hause, während jüngere Kandidatinnen und Kandidaten eher daran interessiert sind, ihre Netzwerke zu erweitern, und ihnen der Einstieg und Ausstieg in/aus betriebswirtschaftliche/n Studiengänge/n leichter fällt.

Flexibilität spricht Bewerberinnen an - jetzt, da das Interesse am Technologiesektor stagniert

Es ist zutreffend, dass die allgemeine Präferenz für das persönliche Lernen bestehen bleibt. Aber Online- und insbesondere Hybrid-Studiengänge haben sich bei den Gruppen durchgesetzt, die am ehesten von der Flexibilität profitieren, die sie bieten, insbesondere Frauen, Kandidatinnen und Kandidaten der ersten Generation und Millennials.

"Es besteht kein Zweifel daran, dass diese Studiengänge eine wichtige Rolle für die Gleichwertigkeit der weiterführenden Managementausbildung insgesamt spielen, da sie Kandidatinnen und Kandidaten anziehen, die auf eine flexible Durchführung des Studiums angewiesen sind und andernfalls vielleicht kein Wirtschaftsstudium absolvieren würden", so Anthony Wilbon, Dekan der School of Business der Howard University und Vorstandsmitglied des GMAC.

Nach Abschluss des Studiums bleibt die Beratung über alle Generationen und Regionen hinweg der wichtigste Wirtschaftszweig nach dem Studium. Auf dem zweiten Platz - der Technologiebranche - könnte sich jedoch ein Wandel abzeichnen, da die Generation Z mehr Interesse an Finanz- und Rechnungswesen als an Technologie zeigt. Obwohl die Daten größtenteils vor dem jüngsten Rückzug der Technologiebranche erhoben wurden, zeigen die diesjährigen Ergebnisse, dass die Pipeline von Kandidatinnen und Kandidaten für betriebswirtschaftliche Studiengänge, die sich für die Technologiebranche interessieren, grundlegende Probleme aufweist - nämlich dass die Generation Z, Frauen und unterrepräsentierte US-Kandidatinnen und Kandidaten weniger an diesem Bereich interessiert sind.

Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor das beliebteste Ziel für ein Studium

COVID-19 zwang die Menschen auf der ganzen Welt, zu Hause zu bleiben, aber die Kandidatinnen und Kandidaten wollen wieder im Ausland studieren. Die Zahl der Studieninteressierten, die sich für ein Studium außerhalb ihres Heimatlandes interessieren, ist im Vergleich zum letzten Jahr gestiegen, insbesondere in Europa und Asien/Pazifik. 84 Prozent der Bewerberinnen und Bewerber aus Asien wollen außerhalb ihres Heimatlandes studieren, verglichen mit 79 Prozent im letzten Jahr, und 81 Prozent der Bewerberinnen und Bewerber aus Europa wollen außerhalb ihres Heimatlandes studieren, verglichen mit 77 Prozent im letzten Jahr.

Die Trends, die die Bewerberinnen und Bewerber dazu bewegen, in Ländern wie den Vereinigten Staaten und Westeuropa zu studieren, haben sich seit dem letzten Jahr nicht geändert. Nachdem die USA im Jahr 2020 für ein Jahr den Spitzenplatz verloren hatten, bleiben sie jetzt mit 42 Prozent der Befragten, die Interesse bekundeten, das bevorzugte Studienziel - angetrieben durch den Ruf und die wahrgenommene Karrierevorbereitung, gefolgt von Europa (37 %) und Kanada (9 %). Bewerberinnen und Bewerber halten die betriebswirtschaftlichen Studiengänge in den USA zwar für teurer als andere in Europa, Kanada oder Australien, glauben aber auch, dass es in den USA mehr finanzielle Unterstützung gibt.

Über die Umfrage unter Studieninteressierten

Seit mehr als einem Jahrzehnt gewährt die Umfrage des GMAC unter Studieninteressiertenden weiterführenden Business Schools weltweit wichtige Einblicke in die Entscheidungsprozesse von Personen, die eine Bewerbung für einen Studiengang für das weiterführende Management in Erwägung ziehen. Der diesjährige zusammenfassende Bericht berücksichtigt Daten, die im Kalenderjahr 2022 von 2.710 Befragten in 131 Ländern auf der ganzen Welt erhoben wurden. Von ihnen sind 40 Prozent weiblich, 44 Prozent sind jünger als 24 Jahre, 21 Prozent gehören der unterrepräsentierten US-Bevölkerung an und 55 Prozent haben als Studierende von grundlegenden Studiengängen ein nicht-betriebswirtschaftliches Fach studiert. Die Umfrage untersucht weiterhin Trends in der Kandidatenpipeline, Präferenzen in Bezug auf Studiengänge und Karriereziele, wobei in diesem Jahr neue Fragen zu Kandidatinnen und Kandidaten der ersten Generation, zu den Beweggründen für die Absolvierung einer weiterführenden Managementausbildung und zu gesellschaftlichen Themen wie Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung von Unternehmen hinzugefügt wurden. Der Bericht befasst sich auch mit der Langlebigkeit von Trends in der Online- und Hybridausbildung und der Mobilität von Bewerberinnen und Bewerbern, die durch die COVID-19-Pandemie ausgelöst wurde.

