Tilray Aktienanalyse: Marktführer im Cannabis-Sektor. Aktuelle Analysen und Charttechnik nach den Quartalszahlen

Anzeige / Werbung

Tilray Aktienanalyse: Marktführer im Cannabis-Sektor. Aktuelle Analysen nach den Quartalszahlen

Tilray ist ein kanadisches Unternehmen, das im Jahr 2013 gegründet wurde und sich auf die Herstellung und den Verkauf von medizinischem Cannabis spezialisiert hat. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Nanaimo, British Columbia, und betreibt auch Produktionsstätten in anderen Teilen Kanadas sowie in Europa und Australien. Im Jahr 2016 war Tilray der erste Hersteller von medizinischem Cannabis in Nordamerika, welches nach GMP-zertifiziert ist. 2018 folgte das Listing an der Nasdaq als erstes Cannabisunternehmen überhaupt unter dem Ticketsymbol TLRY sowie im gleichen Jahr konnte medizinisches Cannabis legal für eine klinische Studie in die USA exportiert werden.

Tilray ist eines der größten Unternehmen in der Cannabisbranche und hat zahlreiche Partnerschaften mit anderen Unternehmen und Organisationen in der Medizin- und Pharmaindustrie geschlossen. So zum Beispiel über die Tochtergesellschaft Sandoz Generic Pharmaceuticals, welchemit Novartis AG bei Verkauf, Vertrieb und Co-Branding von nicht rauchbaren medizinischen Cannabisprodukten auf legalen Märkten zusammenarbeitet.

2020 gelang die Übernahme des Konkurrenten Aphria als Teil der Branchenkonsolidierung. Doch mit der im Juli 2022 bezahlten 155 Millionen US-Dollar für den HEXO-Kauf hat das Unternehmen die Gewinnschwelle weiter in die Zukunft verlagert.

Insgesamt hat sich Tilray als führendes Unternehmen in der Cannabisbranche etabliert und setzt sich für die Förderung der Verwendung von medizinischem Cannabis ein, um Patienten weltweit zu helfen, ihre Gesundheit zu verbessern und ihre Lebensqualität zu erhöhen. Das Unternehmen ist somit bekannt für seine hochwertigen Cannabisprodukte, die durch strenge Qualitätskontrollen und Forschungsarbeiten unterstützt werden. Zu den Produkten von Tilray gehören eine Vielzahl von Cannabisblüten, Ölen und Kapseln, die für medizinische Zwecke verwendet werden können. Das Unternehmen hat auch eine eigene Forschungsabteilung, die sich auf die Entwicklung neuer medizinischer Anwendungen für Cannabis konzentriert. Doch der Gewinn ist bisher nicht in Sicht.

Tilray hat sich zum Ziel gesetzt, den Einsatz von medizinischem Cannabis zu fördern und gleichzeitig die Sicherheit und Qualität seiner Produkte zu gewährleisten. Das Unternehmen arbeitet eng mit Regulierungsbehörden zusammen, um sicherzustellen, dass alle seine Produkte den strengen Vorschriften entsprechen. Die Kosten dafür übersteigen die Erträge, was auch die aktuellen Quartalszahlen erneut aufweist.

Wir stellen die aktuellen Quartalszahlen im Detail vor und blicken auf die Aktienkursentwicklung mit dem Freestoxx-Tool.

Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden: Jetzt kostenlos in der Demo testen

Das Video zur Tilray Analyse

Im Format "US-Aktien im Fokus" nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Tilray das Thema des Tages, anbei das Video: