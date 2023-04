ExaGrid verzeichnet das bislang stärkste Q1

ExaGrid, die branchenweit einzige Tiered-Backup-Storage-Lösung, gab heute das stärkste, am 31. März 2023 zu Ende gegangene Q1 in der Geschichte des Unternehmens bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230411005307/de/

ExaGrid verzeichnete ein Rekordergebnis im ersten Quartal 2023 und wuchs um mehr als 20 im Vergleich zu Q1 2022. Das Wachstum von ExaGrid liegt weiterhin bei über 20 pro Jahr, bei gleichzeitig positiven Ergebnissen in der Gewinn- und Verlustrechnung, beim EBITDA und beim freien Cashflow. In Q1 2023 konnte ExaGrid 141 neue Kunden gewinnen, darunter über 60 Neukundenverträge mit einem sechsstelligen Volumen. Der Neukunden-ASP belief sich in diesem Quartal erneut auf deutlich über 100.000 $. ExaGrid betreut mehr als 3.800 aktive Kunden aus dem gehobenen Mittelstand bis hin zu Großunternehmen, die ihre Daten mit Tiered Backup Storage von ExaGrid schützen. Das Wachstum von ExaGrid gewinnt an Dynamik, und das Unternehmen stellt neue Mitarbeiter/innen ein, um seine Vertriebsteams weltweit zu erweitern.

"ExaGrid baut seine Reichweite weiter aus und beschäftigt inzwischen Vertriebsteams in über 30 Ländern weltweit, außerdem sind Kundeninstallationen in über 80 Ländern zu finden. Darüber hinaus sind spezielle Vertriebsteams für Großunternehmen und große IT-Outsourcer-Organisationen hinzugekommen. Auch außerhalb der USA verzeichnet unser Geschäft in Kanada, Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum ein schnelles Wachstum", so Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid.

"Schon vor Jahren hat ExaGrid erkannt, dass kein Anbieter Speicher speziell für die Datensicherung herstellt. Sie alle verkauften entweder teure Primärspeicherprodukte als Backup-Speicherziele oder Inline-Deduplizierungs-Appliances, die bei Backups und Wiederherstellungen langsam sind und kostenintensive, umfassende Upgrades nach sich ziehen. Der Backup-Speicher hat aufgrund von großen Backup-Aufträgen, Inkrementen, synthetischen Fulls, Backup-Rotation, langfristiger Speicherung und vielen anderen Aspekten, die das Backup von einem Primärspeicher unterscheiden, spezifische Anforderungen. Die einzigartige Tiered Backup Storage-Lösung von ExaGrid wurde speziell entwickelt, um die Backup-Leistung, die Wiederherstellungsleistung, die Skalierbarkeit bei wachsendem Datenvolumen, die Sicherheit, die Ransomware-Wiederherstellung, die Notfallwiederherstellung und die Wirtschaftlichkeit des Backups mit geringen anfänglichen und langfristigen Kosten zu verbessern", so Andrews. "Primärspeicher sind nicht besonders schnell bei großen Sicherungsaufträgen, in der Regel nicht skalierbar und sehr teuer im Hinblick auf eine längerfristige Speicherung. Inline-Deduplizierungs-Appliances sind langsam bei Backups, langsam bei Wiederherstellungen, nicht skalierbar und ebenfalls netzwerkorientiert, wodurch sie anfällig für Sicherheitsangriffe sind."

"ExaGrid ist stolz darauf, ein äußerst differenziertes Produkt anbieten zu können, das einwandfrei funktioniert, das tut, was wir sagen, das richtig dimensioniert ist, das gut unterstützt wird und das zuverlässig seine Aufgabe erfüllt. Wir können diese Behauptungen mit unserer Nettokundenbindung von 95 %, einem NPS-Wert von +81 und der Tatsache belegen, dass 92 unserer Kunden unsere Retention Time-Lock für Ransomware Recovery aktiviert haben und 99,2 unserer Kunden unseren jährlichen Wartungs- und Supportplan abgeschlossen haben", so Andrews.

Höhepunkte in Q1 2023:

Mit 74,5 eine starke Wettbewerbsgewinnrate für das Quartal

Gewinnung von 141 neuen Kunden

Über 60 Neukundenverträge mit sechsstelligem Volumen und 3 Neukundenverträge mit siebenstelligem Volumen

Vertriebs- und Supportteams in 30 Ländern und Kundeninstallationen in über 80 Ländern

Cash, EBITDA und Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens waren in den letzten 10 Quartalen konstant positiv

Mehr als 3.800 Kunden schützen ihre Daten mit Tiered Backup Storage von ExaGrid

Die Kundenbindung von ExaGrid liegt bei 95 und über 99 der Kunden haben einen jährlichen Wartungs- und Supportvertrag abgeschlossen

NPS-Wert von +81

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache Landing Zone, einem Langzeitspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Recoveries. Repository Tier zeichnet sich durch die niedrigsten Kosten für die Langzeitspeicherung aus. ExaGrids Scale-Out-Architektur beinhaltet vollständige Appliances und sorgt für ein Backup-Fenster mit einer festen Dauer bei wachsendem Datenvolumen, wodurch teure umfassende Upgrades und veraltete Produkte vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweigliedrigen Backup-Speicheransatz mit einem netzwerkunabhängigen Tier, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt in den folgenden Ländern und Regionen Vertriebsmitarbeiter und Systemtechniker vor Ort: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Iberische Halbinsel, Indien, Israel, Japan, Mexiko, Skandinavien, Polen, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Großbritannien, USA und andere Regionen.

Besuchen Sie uns unter exagrid.com oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, welche Erfahrungen unsere Kunden mit ExaGrid gemacht haben, und erfahren Sie, warum sie für die Datensicherung jetzt deutlich weniger Zeit aufwenden müssen, in den Erfolgsgeschichten unserer Kunden. ExaGrid ist stolz auf den NPS-Wert von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230411005307/de/

Contacts:

Medien:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com