Steigende Zinsen sorgen dafür, dass das Tagesgeldkonto wieder an Beliebtheit bei deutschen Sparer:innen gewonnen hat. Aktien verlieren dagegen an Popularität. Ganz vorn im Spar-Ranking liegen aber andere Geldanlageformen. Zinsen jenseits von zwei Prozent haben in den vergangenen Wochen wieder mehr Sparwillige zum Tagesgeldkonto gebracht. Die Anlage von Geld in Aktien hat dagegen 2023 im Vergleich zum Vorjahr an Beliebtheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...