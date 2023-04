Ein einheitliches Lösungspaket bildet das umfassendste und lückenloseste Angebot für Revenue Lifecycle Management, das die Effizienz und Sicherheit in allen umsatzrelevanten Geschäftsfunktionen erhöht

Conga, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für das Revenue Lifecycle Management, kündigte heute die Einführung der Conga Revenue Lifecycle Cloud an. Diese einzigartige Cloud-Plattform reduziert die Komplexität des Revenue Managements und verhilft Unternehmen zu mehr Effizienz und Sicherheit bei der Planung, Konfiguration, Preisgestaltung, Angebotserstellung, Vertragsgestaltung, Verhandlung, Verwaltung, Erhebung und Erneuerung von Umsätzen. Die Umstellung der Kerntechnologie von Anwendungen auf eine vollständige, offene Cloud-Lösung stärkt die Position von Conga auf dem Markt sowie bei seinen Partnern und verbessert die Möglichkeiten für Kunden, die Transformation ihrer Umsatzzyklen zu beschleunigen.

Da Unternehmen heute zunehmend Kosten einsparen müssen, sind sie gezwungen, sich neu zu erfinden und mit weniger mehr zu erreichen. Umsätze sind der Treibstoff, der Unternehmen erfolgreich macht, sie über Wasser hält und Entlassungen verhindert. Den meisten Unternehmen fehlt jedoch eine ganzheitliche Lösung, um Umsätze vorherzusagen, zu steigern und zu erfassen. Congas einzigartige Revenue Lifecycle Cloud ist auf die einzigartigen Komplexitäten von Unternehmen abgestimmt und bietet nahtlose Kundeninteraktionen sowie größere Sicherheit über alle Berührungspunkte hinweg, um die von Unternehmen angestrebte Vorhersagbarkeit ihrer Umsätze zu fördern Bislang existierte keine einheitliche Lösung für dieses breite Spektrum an Herausforderungen. Conga Revenue Lifecycle Cloud bietet jetzt Lösungen an, die Unternehmen nicht nur widerstandsfähig machen, sondern ihnen auch eine erfolgreiche Entwicklung ermöglichen von der Angebotserstellung über die Vertragsunterzeichnung, die Vertragsabwicklung, die Rechnungsstellung und die Verwaltung von Verpflichtungen bis hin zur Erfüllung und Verlängerung.

Conga Revenue Lifecycle Cloud ist die einzige Lösung, die komplexe Transaktionen mit branchenführender Leistung und Skalierung bewältigen kann. Conga bietet ein zentrales System-of-Record, das eine einheitliche Quelle der Wahrheit bietet, um die Intelligenz in den Umsatzprozessen von Unternehmen mit einer offenen, für den Betrieb auf jeder Cloud-Infrastruktur von beliebigen Anbietern ausgelegten Plattform voranzutreiben. Die Cloud-Plattform bietet Kunden mehr Möglichkeiten, Conga dort einzubinden, wo sie es wünschen sei es über die Conga-Benutzeroberfläche (UX), kommerzielle Anwendungen (z. B. Salesforce, ServiceNow usw.) oder sogar ihre eigene UX unter Verwendung der APIs von Conga.

Durch Anwendung von KI und maschinellem Lernen auf die Conga Revenue Lifecycle Cloud entsteht ein intelligentes System, das die Vorhersagbarkeit verbessert. Conga ersetzt manuelle Prozesse durch Automatisierung, um die Effizienz, Vorhersagbarkeit und Genauigkeit von Umsatzaktivitäten zu verbessern. Die automatisierte, integrierte und intelligente Plattform von Conga gibt Aufschluss darüber, wie sich die Einnahmen in einem Bereich auf die Einnahmen in einem anderen Bereich auswirken, z. B.:

Prognosen darüber, welche Kunden am ehesten verlängern oder abwandern werden bzw. für ein Cross- oder Upselling-Angebot in Frage kommen, helfen dabei, den Geldbetrag zu maximieren, den ein Kunde voraussichtlich ausgeben wird, um das Endergebnis zu verbessern.

Vorhersage und Aufdeckung von Risiken, bevor sie zu einem Problem für ein Unternehmen werden.

Bereitstellung von Lösungen, die sicherstellen, dass die Preisgestaltung auf allen Angeboten, Bestellformularen, Rechnungen usw. korrekt ist, um maximale Einnahmen und Zahlungen an das Unternehmen durch integrierte Systeme zu gewährleisten.

Durchsetzung der Umsatz- und Vertragsrichtlinien.

Rationalisierung der Auftragsvergabe und des Managements von Verpflichtungen und Risiken.

"Conga ist der einzige Anbieter einer solchen fortschrittlichen Cloud-Lösung, die in der Lage ist, komplexe Arbeitsabläufe zu unterstützen und den gesamten Lebenszyklus des Umsatzes im richtigen Maßstab zu liefern", so Grant Peterson, Chief Product Officer bei Conga. "Mit der Conga Revenue Lifecycle Cloud stellen wir den Kunden in den Mittelpunkt des Wachstums, indem wir das Denken in einzelnen Kanälen durchbrechen und eine skalierbare Vertriebs-Engine schaffen. Auf diese Weise helfen wir unseren Kunden, sich auf einen kontinuierlichen Wandel zu konzentrieren. Wir freuen uns sehr darauf, unser Versprechen einzulösen und unseren Kunden die Tools zur Verfügung zu stellen, die sie für ein nahtloses Einkaufserlebnis über alle Kanäle hinweg benötigen, um erfolgreich Umsätze zu generieren."

Verschiedene Abteilungen innerhalb eines Unternehmens können ebenfalls von Conga Revenue Lifecycle Cloud profitieren. So können beispielsweise HR-Teams, die nicht mit Salesforce arbeiten, jetzt mit Conga Dokumente wie Angebotsschreiben, Leistungsnachweise und vieles mehr erstellen und zwar überall und mit Daten, die aus beliebigen Datensatzsystemen stammen. Vertriebsmitarbeiter können Conga außerdem nutzen, um Geschäftszyklen zu beschleunigen, indem sie Vertriebsaktivitäten einschließlich Angebote und Kostenvoranschläge in jedem Schritt von der Anfrage bis zur Verlängerung automatisieren, die Vertriebsproduktivität erhöhen und das Kauferlebnis der Benutzer verbessern.

Mit der Conga Revenue Lifecycle Cloud profitieren Kunden außerdem von einem nahtloseren, kompletten Einkaufserlebnis über alle Kanäle, Produkte und Branchen hinweg, und zwar dank folgender einzigartiger Leistungsmerkmale:

Einheitliches Datenmodell: Daten aus einem beliebigen Datensatzsystem können anwendungs- und prozessübergreifend verwendet werden. Dies ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit zwischen funktionsübergreifenden Teams, die am Umsatzlebenszyklus beteiligt sind, und Silos in der Entscheidungsfindung werden durch eine einzige Quelle der Wahrheit beseitigt.

Daten aus einem beliebigen Datensatzsystem können anwendungs- und prozessübergreifend verwendet werden. Dies ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit zwischen funktionsübergreifenden Teams, die am Umsatzlebenszyklus beteiligt sind, und Silos in der Entscheidungsfindung werden durch eine einzige Quelle der Wahrheit beseitigt. Offene Plattform: Die API-first-Architektur von Conga ermöglicht Unternehmen die direkte Integration in die von ihnen bereits genutzten Unternehmensanwendungen, CRMs und ERPs, um einen nahtlosen Revenue Operations Lifecycle zu ermöglichen.

Die API-first-Architektur von Conga ermöglicht Unternehmen die direkte Integration in die von ihnen bereits genutzten Unternehmensanwendungen, CRMs und ERPs, um einen nahtlosen Revenue Operations Lifecycle zu ermöglichen. Leistungsstarke Funktionen: Conga bietet einen erheblichen geschäftlichen Nutzen und sorgt für Simplizität in einem ansonsten komplexen Umsatzlebenszyklus, unabhängig davon, ob eine einzelne Funktion oder ein ganzheitlicher, vereinheitlichter Funktionssatz verwendet wird.

Conga bietet einen erheblichen geschäftlichen Nutzen und sorgt für Simplizität in einem ansonsten komplexen Umsatzlebenszyklus, unabhängig davon, ob eine einzelne Funktion oder ein ganzheitlicher, vereinheitlichter Funktionssatz verwendet wird. Branchenführende Skalierung/Performance: Aufhebung von Beschränkungen bei komplexer Preisgestaltung, großen Bündeln und komplexen Ertragsregeln.

"Umsätze sind der Treibstoff, der Unternehmen antreibt. Conga hat diese Chance und die Notwendigkeit erkannt, Unternehmen dabei zu helfen, die Art und Weise, wie sie mit ihren Kunden in Kontakt treten, neu zu erfinden, um einen effektiven Umsatz zu erzielen", so Noel Goggin, CEO und Culture Leader von Conga. "Wir treffen unsere Kunden dort, wo sie sich aufhalten, und gestalten mit diesen neuesten Innovationen das komplette Kundenerlebnis über den gesamten Umsatzlebenszyklus hinweg neu. Die Einführung der Conga Revenue Lifecycle Cloud ist ein weiterer Beleg dafür, dass Conga einen kundenorientierten Ansatz verfolgt, um personalisierte Customer Journeys zu schaffen, die die Geschäfte unserer Kunden anziehen, begeistern und transformieren."

Weitere Informationen zur Conga Revenue Lifecycle Cloud finden Sie unter https://conga.com/products/revenue-lifecycle-suite.

Über Conga

Conga beseitigt die Komplexität in einer immer komplexeren Welt. Mit unserer Lösung für das Revenue Lifecycle Management verwandeln wir die einzigartige Komplexität jedes Unternehmens bei der Konfiguration, Ausführung, Erfüllung und Erneuerung von Aufträgen in ein einheitliches Datenmodell, das sich an die sich ständig ändernden Geschäftsanforderungen anpasst und das Verständnis sowie die Bestrebungen aller Teams aufeinander abstimmt. Unser Ansatz basiert auf dem Conga Way, einem Rahmenwerk aus Unternehmergeist und gemeinsamer Leistung, um unsere über 11.000 Kunden zu unterstützen. Wir engagieren uns für unsere Kunden und für die Beseitigung von Komplexität in einer immer komplexeren Welt. Unsere Lösungen passen sich schnell an veränderte Geschäftsmodelle an, sodass Sie Ihre Revenue-Management-Prozesse normalisieren können.

Conga hat globale Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Erfahren Sie mehr auf conga.com oder folgen Conga auf Twitter: @congahq.

