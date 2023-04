Neue Innovationen ermöglichen Teams, Websites mit integrierter, mehrschichtiger Sicherheit in Sekundenschnelle zu erstellen über eine zentrale holistische Plattform

Edgio, die Plattform der Wahl für Performance, Sicherheit und Einfachheit an der Netzwerk-Edge, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit der Edgio Applications Platform v7 bekannt. Die neuen integrierten Performance- und Sicherheitsfunktionen zielen darauf ab, den Umsatz von Unternehmen zu steigern und die Agilität von Entwicklerteams durch eine bessere Website-Performance und mehrschichtige Sicherheit zu beschleunigen. Durch die integrierte, einheitliche Plattform reduziert Edgio die Notwendigkeit mehrerer Einzellösungen und ermöglicht Unternehmen, Anwendungen schneller bereitzustellen, besser zu schützen und die Performance der Website insgesamt zu verbessern. Die einheitliche Plattform von Edgio bietet einen um 90 schnelleren Seitenaufbau, blockiert jeden Monat Milliarden bösartiger Anfragen und verringert den Zeitaufwand für die Entschärfung von Exploits um 85 %.

Mit der Edgio Applications-Plattform können Teams jetzt sichere Website-Updates doppelt so oft bereitstellen und zugleich Performance und Sicherheit durch einen einheitlichen Workflow direkt in ihre Anwendungen einzufügen. Die Plattform ist in das globale Edge-Netzwerk von Edgio integriert und unterstützt Entwickler dabei, die Komplexität von Anwendungsarchitekturen und Technologiestapeln zu bewältigen und die steigenden Kosten und die zunehmende Zahl von Cloud-Plattformen, -Services und -Tools, mit denen viele Unternehmen zu tun haben, in Grenzen zu halten.

"Web-Entwicklungsteams sind mit immer komplexeren Umgebungen konfrontiert, deren Verwaltung mehr Zeit beansprucht, als sie in produktive Aufgaben investieren können. Dies bewegt viele Top-Entwickler dazu, ihre Unternehmen frustriert zu verlassen", so Lara Greden, Research Director, PaaS, bei IDC. "Ihre Unternehmen erleiden Umsatzeinbußen aufgrund der Unzufriedenheit von Kunden mit schlecht funktionierenden Websites und Anwendungen, wobei die Ursachen bei Sicherheits- und Produktivitätsproblemen während der Bereitstellung liegen. Plattformen wie Edgio Applications, die eine progressive Bereitstellung unterstützen, helfen ihnen, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die für ihre Endanwender am wichtigsten sind. So tragen sie so zu ihrer eigenen Zufriedenheit und zum Erfolg ihres Unternehmens bei."

Für führende E-Commerce-Unternehmen wie Mars und Shoe Carnival hat die Edgio Applications-Plattform einen maßgeblichen Anteil am Erfolg ihrer digitalen Transformation.

"Wir bei Mars konzentrieren uns bei allen unseren Technologieplattformen auf den digitalen Fortschritt. Ein performancestarkes und dynamisches Onlineerlebnis für unsere Kunden ist daher unverzichtbar", so Kyle Barz, IT Director bei Mars Wrigley. "Dank der Partnerschaft mit Edgio und der Nutzung zentraler Komponenten seiner Anwendungsplattform sind wir dazu in der Lage, eine moderne Architektur zu erstellen, um besonders leistungsfähige Erlebnisse für unsere Marken zu entwickeln und zu lancieren, die zu kürzeren Seitenladezeiten, einem attraktiveren Online-Benutzererlebnis und letztlich einer höheren Konversionsrate führen."

"Edgio ist ein wertvoller Partner für Shoe Carnival. Ausschlaggebend war für uns die Bereitstellung einer einheitlichen Lösung, die unsere Anforderungen an Website, Performance und Sicherheit erfüllt", berichtet Kent Zimmerman, VP of Ecommerce and Marketing Technology bei Shoe Carnival. "Mit den zusätzlichen Sicherheitslösungen von Edgio erhalten wir nun einen umfassenderen Einblick in potenzielle Schwachstellen, weniger Fehlalarme und die erforderliche Geschwindigkeit, um neue Regeln zu implementieren und Angriffsversuche effizient und effektiv zu bekämpfen. Das Expert Services-Team von Edgio hat zudem eine rasche und nahtlose Implementierung gewährleistet und bietet auch weiterhin den notwendigen Support, damit sich unser Technologie-Team ganz auf geschäftskritische Aufgaben konzentrieren kann."

Die Edgio Applications-Plattform umfasst drei Komponenten: Performance, die Webanwendungen und APIs beschleunigt, Sites, eine integrierte Plattform zur Entwicklung von Webanwendungen, und Security, eine ganzheitliche Sicherheitslösung, die die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Webanwendungen und APIs sicherstellt. Durch die Bereitstellung dieser drei Lösungen als eine integrierte Plattform hilft Edgio Unternehmen, ihre Webanwendungen sicherer, schneller und zuverlässiger zu machen.

Zu den wichtigsten neuen Funktionen von Applications v7 gehören:

Integriertes anwendungsbezogenes globales CDN mit richtungweisendem dynamischem Caching hilft Teams, extrem schnelle Websites bereitzustellen und gleichzeitig die Entwicklungsgeschwindigkeit zu steigern.

mit richtungweisendem hilft Teams, extrem schnelle Websites bereitzustellen und gleichzeitig die Proprietäre Entscheidungs-Engine , die auf maschinellem Lernen basiert, ermöglicht einen dualen Webanwendungs- und API-Schutz (WAAP), um aufkommende Bedrohungen am Netzwerkrand in Echtzeit zu entschärfen.

, die auf basiert, ermöglicht einen dualen Webanwendungs- und API-Schutz (WAAP), um aufkommende Bedrohungen am Netzwerkrand in Echtzeit zu entschärfen. Edge Insights unterstützt Teams, wichtige analytische Erkenntnisse für Edgio Performance and Security an einem zentralen Ort zu erfassen.

unterstützt Teams, wichtige analytische Erkenntnisse für Edgio Performance and Security an einem zentralen Ort zu erfassen. Point-and-Click-Konfiguration erleichtert die Konfiguration der Edgio-Dienste ohne Eingriff durch Entwickler.

erleichtert die Konfiguration der Edgio-Dienste ohne Eingriff durch Entwickler. Eine einheitliche Konsole liefert verwertbare Erkenntnisse, tief reichende Beobachtungsmöglichkeiten und ein zentrales Alarmmanagement für jede Komponente der Applications-Plattform, die verwaltet werden über eine einheitliche Benutzeroberfläche.

"Edgio Applications v7 unterstützt Unternehmen dabei, ihren Kunden unabhängig von Standort und Auslastung eine konsistente Ladezeit unter einer Sekunde bieten können. Dies führt zu höheren Konversionsraten, besseren Benutzererlebnissen und letztlich zu mehr Umsatz", so Ajay Kapur, CTO und General Manager, Applications, bei Edgio. "Wir können kaum erwarten zu sehen, was unsere Nutzer als Nächstes mit diesen leistungsstarken Edge-Caching-, Serverless-Computing- und Sicherheitsfunktionen an der Edge eines der weltweit größten globalen Netzwerke bereitstellen werden."

Edgio Applications v7 ist ab sofort erhältlich.

Über Edgio

Edgio (NASDAQ: EGIO) unterstützt Unternehmen dabei, Onlineerlebnisse und -inhalte schneller, sicherer und gezielter bereitzustellen. Unser entwicklerfreundliches, global skaliertes Edge-Netzwerk bietet zusammen mit unseren vollständig integrierten Anwendungs- und Medienlösungen eine einzige Plattform für die Bereitstellung von hochleistungsfähigen, sicheren Webangeboten und Streaming-Inhalten. Über diese vollständig integrierte Plattform und End-to-End-Edge-Services können Unternehmen Inhalte schneller und sicherer bereitstellen und auf diese Weise Ertrag und geschäftlichen Nutzen steigern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie edg.io und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230411005637/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Sally Winship Comollo

swinship-comollo@edg.io