OZ Minerals und CiDRA Minerals Processing Inc. ("CiDRA") haben eine Front-End-Engineering und Design ("FEED") Studie zur vollständigen Umsetzung der neuartigen Mineralientrennungstechnologie von CiDRA am Carrapateena Minenstandort beauftragt. Die Anwendung der neuartigen Technologie von CiDRA als Grind Circuit Rougher wird dazu beitragen, die Grobstoffe von den zirkulierenden Mahlkreislauflasten zu trennen, um eine Steigerung des Anlagendurchsatzes zu ermöglichen.

Die zu den zahlreichen Vorteilen der Technologie von CiDRA gehörende und durch den Grind Circuit Rougher ermöglichte Durchsatzsteigerung wird ohne zunehmende Gesamtstromaufnahme erreicht. Dies führt somit zu einer 20%igen Reduzierung des Energieverbrauchs pro Tonne.

Worley Ltd. wird Front-End-Engineering und Design Dienstleistungen (FEED) für das Projekt zur Verfügung stellen. Diese Serviceleistungen werden von den Worley Teams in Adelaide, Calgary und auf Abordnung von der CiDRA-Anlage in Wallingford im US-Bundesstaat Connecticut durchgeführt. Sie erfolgen nach der vorläufigen FEED-Projektphase, die Worley vor Kurzem abgeschlossen hat.

Nach der endgültigen Investitionsentscheidung und -auswahl von OZ Minerals für den weiteren Projektfortschritt erwarten CiDRA und Worley nun die Verhandlung der nachfolgenden detaillierten Engineering- und Durchführungsphasen des Projekts.

Die Partnerschaft zwischen Worley, CiDRA und OZ Minerals verdeutlicht ein einzigartiges kollektives Engagement für eine effiziente Beschleunigung der globalen Kupfergewinnung und den Fortschritt auf dem Weg zu einer globalen Elektrifizierung sowie die Einhaltung der Null-Kohlenstoff-Zielsetzung auf eine verantwortungsvolle, gerechte und nachhaltige Art und Weise.

"CiDRA verfügt über eine langjährige Tradition der Bereitstellung innovativer Prozessoptimierungslösungen für die globale mineralverarbeitenden Industrie und aufgrund unserer Geschichte haben wir uns stets auf gleichgesinnte Partner verlassen, um unsere Technologie auf den Markt zu bringen. Seit Anfang 2022 haben wir eng mit OZ Minerals zusammengearbeitet, um unsere P29-Technologie zu beurteilen und zu erneuern und zur Einhaltung ihrer langfristigen Expansionsziele beizutragen. Wir sind äußerst erfreut über unsere Partnerschaft mit Worley, um unsere erste Technologie ihrer Art auf eine gemeinschaftliche und effiziente Art und Weise zur Verfügung stellen zu können", so Paul Rothman, President von CiDRA.

"Als ein globales professionelles Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Australien sind wir hocherfreut über unsere Beteiligung an diesem bedeutenden Projekt. Unsere Partnerschaft mit CiDRA und OZ Minerals ist eine der Möglichkeiten, um unsere Kunden zu unterstützen, bestehende Vermögenswerte zur Verbesserung der Effizienz und Mineraliengewinnung anzupassen, wobei darüber hinaus unsere strategische Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und die Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft unterstützt werden", so Nick Bell, Global Sector Lead Mining, Minerals and Metals bei Worley.

Joe Seppelt, Manager-Processing bei OZ Minerals' Carrapateena Mine, konstatierte: "OZ Minerals ist hocherfreut über die Zusammenarbeit mit den Teams von CiDRA und Worley im Rahmen dieses Weltklasseprojekts. Wir sehen die FEED-Studie als einen entscheidenden ersten Schritt zur Umsetzung der Grind Circuit Rougher Technologie von CiDRA, um unseren Anlagendurchsatz weiter zu steigern, wobei wir die branchenweit führenden Gewinnungsraten bei Carrapateena aufrechterhalten."

Über CiDRA Minerals Processing Inc.

CiDRA Minerals Processing entwickelt fortschrittliche Technologien und Lösungen, die in der Mineralverarbeitungsindustrie neue Paradigmen erstellen. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Wertsteigerung für das Unternehmen durch Optimierung, erhöhte Ausbeuten und Verbesserung der Nachhaltigkeit begrenzt verfügbarer, wertvoller Ressourcen. CiDRA Minerals Processing bietet Mess- und Steuerungslösungen für über 460 Bergwerksanlagen in 46 Ländern.

Über Worley Ltd.

Worley ist ein in Australien ansässiges globales Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt zu leisten. Worley ist ein führender globaler Lieferant professioneller Projekt- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen im Energie-, Chemie und Rohstoffsektor. Als wissensbasierter Dienstleister nutzen wir unser Wissen und unsere Fähigkeiten, um unsere Kunden zu unterstützen, ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren, um sich auf eine kohlenstoffarme Zukunft zuzubewegen. Worley Limited ist an der Australian Securities Exchange (ASX: WOR) notiert.

Über OZ Minerals Ltd

Bei OZ Minerals wollen wir vor allem modern sein. Wir lassen uns von unserem Motto leiten, welches lautet: Going beyond what's possible to make lives better Über das Mögliche hinausgehen, um Menschenleben zu verbessern. Wir sind der Auffassung, dass wir erst dann erfolgreich und nachhaltig sind, wenn wir Wert für alle unsere Stakeholder schaffen. Unser Rahmenwerk von Systemen und Verhaltensweisen, das wir The OZWay nennen, gibt uns nicht nur Richtlinien, sondern auch die Freiheit und Ansätze, unseren Zweck und unsere Ziele zu erreichen. Wir setzen uns mit Leidenschaft für die Schaffung einer integrativen Kultur ein, wo Menschen gemeinsam Herausforderungen stellen, innovativ denken und gemeinsam lernen und wachsen. Durch eine ethische und verantwortungsvolle Exploration und damit verbundenen Abbau von Kupfer tragen wir zu einer emissionsarmen Zukunft und zu wirtschaftlichem Wohlstand bei, was uns wiederum hilft, unseren Zweck zu erfüllen und zu einer besseren Zukunft beizutragen.

