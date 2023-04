DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu politische Richtungsentscheidungen und Innovationen:

"Wie der Spagat zwischen Fortschritt und Erhalt gelingen kann, darüber streiten vor allem Grüne und Liberale in der Bundesregierung momentan verbittert - stellvertretend für viele Bürgerinnen und Bürger. Vordergründig geht es um die Fragen, ob Solaranlagen am Rande deutscher Autobahnen aufgestellt werden, ab wann keine Öl- und Gasheizungen mehr installiert werden dürfen oder ob Verbrenner künftig noch auf unseren Straßen fahren sollten. Doch dahinter verbirgt sich die ganz große Frage nach dem richtigen Weg hin zu einer international wettbewerbsfähigen Wirtschaft, die bei neuen Technologien Vorreiter ist und gleichzeitig klimaneutral arbeitet. Dabei ist es paradox, dass gerade die FDP offenbar an Althergebrachtem festhalten will. Eine bittere Wahrheit lautet: Wir müssen der Wirtschaft mehr zumuten. In einer Zeit des beständigen Wandels können wir es uns nicht leisten, zu lange an Methoden von gestern festzuhalten. Jedenfalls nicht, wenn sie nicht auf unser Gesamtziel einzahlen."/DP/jha