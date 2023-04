MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Atom:



"Und wieder blickt die Welt ungläubig auf Deutschland. Am Samstag ist Schluss mit der Erzeugung von Atomkraft in Deutschland, mutmaßlich für immer. Während andere Länder intensiv an neuen Atom-Technologien forschen, um die Dekarbonisierung zu schaffen, steigt Deutschland aus. Die von der FDP angestoßene Debatte um einen Reservebetrieb der letzten drei Meiler ist ein liberales Rückzugsgefecht, das nur der Gesichtswahrung der Liberalen dient und sie vor dem verständlichen Zorn ihrer Wähler bewahren soll. Der törichte Atomausstieg ist, es stimmt, ein Gemeinschaftswerk fast aller deutschen Parteien. Doch es ist sein von den Grünen mit Zähnen und Klauen verteidigter Zeitpunkt inmitten einer schweren Energie- und Klimakrise, der aus Unvernunft eine Dummheit macht. Lieber lassen Habeck und Co. die Kohlemeiler auf Volllast CO2 in die Atmosphäre blasen, lieber die Bürger zahlen, lieber die Industrie ziehen, als sich ihren Triumph jetzt noch nehmen zu lassen."/DP/jha