BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) stellen an diesem Mittwoch in Berlin überarbeitete Pläne zur Cannabis-Legalisierung in Deutschland vor. Voraussichtlich sind diese weniger weitreichend als ursprünglich von der Ampel-Koalition geplant. Medienberichten zufolge ist zunächst eine Legalisierung der Droge im privaten Bereich für Anbau und Gebrauch und in speziellen Vereinen - sogenannten Cannabis-Social-Clubs - geplant. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorab berichtete, könnte der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und den Anbau von drei Pflanzen zum Eigenkonsum erlaubt werden. Cannabis-Social-Clubs könnten ihre Mitglieder mit Cannabisprodukten aus eigenem Anbau versorgen.

Einen freien Verkauf in lizenzierten Geschäften, wie ursprünglich geplant, wird es den Berichten zufolge zunächst nicht geben. Lauterbach hatte im Herbst Eckpunkte für das Legalisierungsgesetz vorgestellt, die das noch vorsahen. Von Anfang an gab es aber Befürchtungen, dass die Pläne gegen EU-Recht und internationales Recht verstoßen könnten./jr/DP/jha