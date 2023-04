FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 25. April 2023

MITTWOCH, DEN 12. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: OMV, Q1 Trading Update

11:30 PRT: EDP, Hauptversammlung

13:00 FIN: UPM Kymmene, Hauptversammlung

14:00 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung

14:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung

17:45 FRA: LVMH, Q1-Umsatz



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: KPN, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 03/23

01:50 JPN: Kernrate Maschinenbau 02/23

14:30 USA: Verbraucherpreise 03/23

14:30 USA: Realeinkommen 03/23

16:00 CND: Zentralbank, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 22.3.23



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Pk Deutsche Umwelthilfe und Energieberaterverband GIH zu klimafreundlichen Heizmöglichkeiten + Vorstellung des gemeinsamen Wärmepumpen-Aufklärungspapier

11:00 DEU: Auftakt-Pk zur Hannover Messe 2023, Hannover

USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington (bis 16.4.23) + 14.00 Veröffentlichung Fiscal Monitor

+ 20.00 Runder Tisch zur Ukraine - voraussichtlich mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj (per Video)

USA/IRL: US-Präsident Joe Biden besucht britische Provinz Nordirland

DONNERSTAG, DEN 13. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: VAT, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen

10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung

10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung

10:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung (online)

13:00 FIN: Fortum, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: Stellantis, Hauptversammlung

USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 03/23

06:30 NLD: Verbraucherpreise 03/23

08:00 DEU: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig)

08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 02/23

08:00 GBR: Industrieproduktion 02/23

08:00 GBR: Handelsbilanz 02/23

10:00 ITA: Industrieproduktion 02/23

11:00 EUR: Industrieproduktion 02/23

12:00 IRL: Verbraucherpreise 03/23

12:00 PRT: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig)

14:00 POL: Leistungsbilanz 02/23

14:30 USA: Erzeugerpreise 03/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:45 DEU: Bilanz-Pk des Strom-Übertragungsnetzbetreibers Amprion zum Geschäftsjahr 2022 (online), Dortmund

USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington (bis 16.4.23) + Treffen der G20-Finanzminister



FREITAG, DEN 14. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: TomTom, Q1-Zahlen und Hauptversammlung

08:00 FRA: Hermes International, Q1-Umsatz

09:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen

12:15 USA: Blackrock, Q1-Zahlen

12:45 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht

08:00 DEU: Großhandelspreise 03/23

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 02/23 08:00 SWE: Verbraucherpreise 03/23

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 03/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig)

10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt

14:30 USA: Im- und Exportpreise 03/23

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 03/23

15:15 USA: Industrieproduktion 03/23

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 03/23

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/23 (vorläufig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Portugal, Belarus, Kroatien

EUR: S&P Ratingergebnis Tschechien

EUR: Moody's Ratingergebnis Europäische Union



SONSTIGE TERMINE

18:00 FRA: Verfassungsrat gibt Entscheidung über Rentenreform bekannt, Paris

USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington (bis 16.4.23) +17.30 Pk US-Finanzministerin Janet Yellen



MONTAG, DEN 17. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 03/23

07:30 FRA: Faurecia, Q1-Umsatz

11:00 DEU: Bundesverband deutscher Banken (BdB), Online-Pk anlässlich Vorstandssitzung, Berlin

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: State Street, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

10:00 ITA: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig)

14:30 USA: Empire State Index 04/23

16:00 USA: NAHB-Index 04/23



SONSTIGE TERMINE

DEU: Hannover Messe, Hannover

Erster Tag mit mehreren Pressekonferenzen und Veranstaltungen, u.a.: 08.00 - 08.30: Pk BDI mit Präsident Siegfried Russwurm und Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner 08.30 - 09.00: Pk VDMA mit Präsident Karl Heusgen und Chefvolkswirt Ralph Wiechers 09.00 - 09.30: Pk ZVEI mit Präsident Gunther Kegel und Hauptgeschäftsführer Wolfgang Weber Messerundgang mit Bundeskanzler Olaf Scholz

13.30: Presserundgang Fraunhofer-Gesellschaft

17.00: Pk Siemens



11:00 DEU: Bau 2023 - Messeauftakt mit Bundesbauministerin Geywitz, München

SWE: Informelles Treffen der EU-Umweltminister - 1. Tag in Stockholm

DIENSTAG, DEN 18. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz

07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Easyjet, Q2 Trading Update

08:00 GBR: Anglo American, Capital Markets Day

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen

15:00 USA: Whirlpool, Hauptversammlung

15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung

17:00 USA: Boeing, Hauptversammlung

18:00 USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung

22:00 USA: Netflix, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Sixt SE, Analystenkonferenz

USA: First Horizon, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q1/23

04:00 CHN: Industrieproduktion 03/23

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 03/23

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 02/23

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 04/23

11:00 EUR: Handelsbilanz 02/23

14:30 USA: Baubeginne- und Baugenehmigungen 03/23



SONSTIGE TERMINE

DEU: Zweiter Tag der Hannover Messe, Hannover



09:00 DEU: Prozessbeginn gegen ehemalige Verantwortliche der Steinhoff-Gruppe wegen Bilanzmanipulationen in Milliardenhöhe, Oldenburg

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Wahlrechtsreform der großen Koalition im Jahr 2020, Karlsruhe

11:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie (online), Hannover

12:00 DEU: Pk des Bauforumstahl zum Thema «Kreislaufwirtschaft "grüner Stahl"» anlässlich der Messe Bau 2023 u.a. mit dem Präsidenten des Deutschen Stahlbau-Verbandes DSTV und dem Geschäftsführer sowie dem Vorsitzenden von Bauforumstahl e.V., München

SWE: Informelles Treffen der EU-Umweltminister - 1. Tag, Stockholm

MITTWOCH, DEN 19. APRILTERMINE UNTERNEHMEN06:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q1-Umsatz07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen08:00 NLD: Heineken, Q1-Umsatz10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung (online)12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen14:00 USA: Travelers Cos, Q1-Zahlen14:00 NLD: ABN Amro, Hauptversammlung15:00 DEU: Fresenius Medical Care und Fresenius, Kapitalmarkttag 18:00 FRA: L' Oréal, Q1-Umsatz22:00 USA: IBM, Q1-Zahlen22:10 USA: Alcoa, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Saipem, Q1-Zahlen

USA: Tesla, Q1-Zahlen

USA: Nasdaq, Q1-Zahlen

USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen

USA: Lam Research, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 02/22 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 02/22

08:00 GBR: Verbraucherpreise 03/23

08:00 GBR: Erzeugerpreise 03/23

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 03/23

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 02/23

11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Beige Book



SONSTIGE TERMINE

DEU: Frühjahrssitzungen des Wissenschaftsrates, Leipzig

09:00 DEU: Potsdamer Konferenz für Nationale Cybersicherheit 2023, Potsdam/Babelsberg

10:00 DEU: Jahres-Pk der Investitionsbank Berlin (IBB), Berlin

10:30 DEU: Hybride Jahrespressekonferenz von Dillinger und Saarstahl, Dillingen

SWE: Informelles Treffen der EU-Umweltminister - 2. Tag Abschluss, Stockholm

DONNERSTAG, DEN 20. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q1 Operation Report

07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Zur Rose, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Schindler, Q1-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q1-Umsatz

07:00 FRA: Renault, Q1-Umsatz

07:20 SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Deliveroo plc, Q1-Umsatz

08:00 SWE: Husqvarna, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Bilfinger, Hauptversammlung

10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung

10:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hawesko Holding SE, Bilanz-Pk, Hamburg

10:00 DEU: Uzin Utz, Bilanz-Pk, Ulm

10:30 DEU: Landeskreditbank Baden-Württemberg, Bilanz-Pk, Stuttgart 10:30 FRA: LVMH, Hauptversammlung

10:30 FRA: Rexel, Hauptversammlung

10:30 GBR: Relx, Hauptversammlung

12:30 USA: AT&T, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris International, Q1-Zahlen

14:00 CHE: Nestle, Hauptversammlung

18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Navarro, Capital Markets Day

USA: KeyCorp, Q1-Zahlen

USA: Blackstone, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 03/23 (endgültig) 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 03/23

08:00 DEU: Erzeugerpreise 03/23

08:45 FRA: Geschäftsklima 04/23

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 04/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 04/23

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 03/23

16:00 USA: Frühindikator 03/23

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/23 (vorläufig)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Familienunternehmertage u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den Bundesministern Robert Habeck (Grüne) und Christian Lindner (FDP), Berlin + 11.00 Begrüßung durch den Präsident der Familienunternehmer Reinhold von Eben-Worlée und anschließend Rede Bundeskanzler Olaf Scholz + 13.15 Bundesfinanzminister Christian Lindner zu «Wirtschaft, Wachstum, Wettbewerb: Fortschritt erfordert solide Finanzen» + 15.30 Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu «Wohlstand erneuern: Nachhaltigkeit als Standortfaktor»

08:45 DEU: BGH verkündet Urteil: Darf ein Makler für das Reservieren einer Immobilie eine Gebühr verlangen?, Karlsruhe

10:00 DEU: Hybrid-Pk zum 14. Wohnungsbau-Tag 2023 und Vorstellung einer aktuellen Studie vom Bauforschungs-Institut ARGE (Kiel), Berlin + 13.00 Talk-Runde «Polit-Arena Bauen + Wohnen» mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), den Generalsekretären Kevin Kühnert (SPD) und Mario Czaja (CDU) sowie den Fraktionsvorsitzenden Katharina Dröge (B?90/Grüne), Christian Dürr (FDP), Dietmar Bartsch (Linke)



FREITAG, DEN 21. APRILTERMINE UNTERNEHMEN00:30 AUS: BHP Group, 9Monats Produktionsbericht06:30 CHE: Holcim, Q1 Trading Update07:00 DEU: SAP, Q1-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz)07:00 CHE: Vontobel, Q1-Zahlen07:00 CHE: BB Biotech, Q1-Zahlen07:00 SWE: Tele2 AB, Q1-Zahlen10:00 FRA: L' Oréal, Hauptversammlung12:00 SWE: Autoliv, Q1-Zahlen12:55 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen13:00 DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung13:00 USA: Schlumberger, Q1-Zahlen15:30 USA: Stanley Black & Decker, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

SWE: Investor, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 04/23

01:30 JPN: Verbraucherpreise 03/23

02:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 03/23

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 04/23

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentlichung)

EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland

EUR: S&P Ratingergebnis Türkei

EUR: Moody's Ratingergebnis Zypern, Albanien, Slowenien



MONTAG, DEN 24. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung

10:00 FRA: Vivendi, Hauptversammlung

14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung

23:00 USA: HP Inc., Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Whirlpool, Q1-Zahlen

USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 04/23

10:00 POL: Erzeugerpreise 03/23

10:00 POL: Industrieproduktion 03/23

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 03/23

14:30 USA: CFNA-Index 03/23

15:00 BEL: Geschäftsklima 04/23

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 04/23



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Urteil des BGH-«Dieselsenats»: Kann sich die hauseigene Autobank bei der Finanzierung alle Ansprüche gegen den Hersteller abtreten lassen?, Karlsruhe

14:00 DEU: Festakt zur Unterzeichnung der strategischen Kooperation zwischen Yara Clean Ammonia und VNG AG, Rostock

16:00 DEU: Future Health Day der Telekom zur Digitalisierung des Gesundheitssystems in Deutschland im Vorfeld der DMEA, Berlin

LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg



DIENSTAG, DEN 25. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Swiss Steel, Q1-Zahlen

06:45 CHE: ABB, Q1-Zahlen (Call 9.00 h)

06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen

07:00 AUT: Bawag Group, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Novartis, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Atoss Software, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Amadeus Fire, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Hamborgner Reit, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Randstad, Q1-Zahlen

07:15 CHE: Nestle, Q1-Umsatz

07:30 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Petrofac, Jahreszahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Webasto SE, Jahres-Pk, München

10:15 DEU: Edeka, Jahres-Pk, Hamburg

11:00 DEU: Stihl Bilanz-Pk, Stuttgart

11:00 DEU: Landwirtschaftliche Rentenbank, Bilanz-Pk (Präsenz und Online), Frankfurt/M. 12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen

12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q1-Zahlen

13:00 SWE: Alfa Laval, Q1-Zahlen

13:30 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen

14:30 USA: Kimberly-Clark, Q1-Zahlen

15:00 USA: Citigroup Inc, Hauptversammlung

16:00 USA: Wells Fargo, Hauptversammlung

16:00 USA: Bank of America, Hauptversammlung

16:00 USA: IBM, Hauptversammlung

17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz

17:45 FRA: Carrefour, Q1-Umsatz

17:45 FRA: Valeo, Q1-Umsatz

17:45 CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen

18:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Verbund, Hauptversammlung

ESP: Enagas, Q1-Zahlen

FRA: Korian, Investor Day

GBR: Travis Perkins, Q1-Umsatz

LUX: Adler Group, Jahreszahlen

USA: Spotify, Q1-Zahlen

USA: Dow, Q1-Zahlen

USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen

USA: Raytheon Technologies, Q1-Zahlen

USA: UPS, Q1-Zahlen

USA: General Electric, Q1-Zahlen

USA: McDonald's, Q1-Zahlen

USA: Corning, Q1-Zahlen

USA: Halliburton, Q1-Zahlen

USA: Visa, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 CHE: Im- und Exporte 03/23

08:00 SWE: Erzeugerpreise 03/23

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung

15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 02/23

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 03/23

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 04/23

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 04/23



SONSTIGE TERMINE

DEU: Wirtschaftsforum des Deutschen Apothekerverbandes (DAV), Berlin

09:30 DEU: BGH verhandelt nach EuGH-Vorlage weiter zum «Recht auf Vergessenwerden» im Internet, Karlsruhe

10:00 DEU: Handelsblatt Jahrestagung Stadtwerke 2023, Berlin

17:00 DEU: Digitale Weltpremiere der neuen Mercedes-Benz E-Klasse, Stuttgart

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei, Luxemburg

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi