Das 10-Zoll-Mesa Pro bietet individuelle Anpassungsmöglichkeiten und starke Rechenleistung für Außendienstmitarbeiter und ist jetzt für Arbeitende weltweit verfügbar

BIRMINGHAM, Vereinigtes Königreich, April 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper Systems Limited, ein Hersteller von extrem robusten Handheld-Computern und GNSS-Empfängern, gab heute bekannt, dass sein robustes 10-Zoll-Mesa® -Tablet jetzt weltweit verfügbar ist.



Das mit Intel® Core-Prozessoren der 11. Generation, einem Microsoft® Windows 11-Betriebssystem, Optionen zur Anpassung von Geräten, einem großen, auch bei Sonnenlicht lesbaren Display und dem Juniper Rugged-Design ausgestattete Mesa Pro ist das robusteste 10-Zoll-Tablet auf dem Markt.

"Wir freuen uns, dass Mesa Pro jetzt weltweit lieferbar ist", sagte Simon Bowe, Managing Director von Juniper Systems Limited. "Unser Einstieg in den Markt für robuste 10-Zoll-Tablets war sehr erfolgreich. Jetzt können Außendienstmitarbeiter weltweit von der zuverlässigen Verarbeitungsleistung, der großen Bildschirmgröße und den Anpassungsmöglichkeiten profitieren."

Das Mesa Pro eignet sich besonders für Branchen, in denen Daten, Karten oder Zeichnungen von Außendienstmitarbeitern oder von Mitarbeitern in schmutzigen, staubigen oder nassen Umgebungen erfasst oder verwendet werden müssen. Das extrem robuste 10-Zoll-Tablet wird bereits von Arbeitenden in Nord-, Mittel- und Südamerika eingesetzt, unter anderem in den Bereichen Geomatik, Vermessung, Landwirtschaft, Bau und Lagerhaltung. Dank seiner weltweiten Verfügbarkeit kann es nun von Arbeitenden in ganz Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Indien genutzt werden.

Die Mesa Pro-Geräte sind mit Intel Core-Prozessoren der 11. Generation ausgestattet. Core i7-, Core i5- und Celeron-Optionen sind verfügbar. Jede Mesa Pro-Konfiguration bietet eine hohe Leistung, sodass die Benutzer die Rechenleistung auswählen können, die ihren Anforderungen am besten entspricht, und gleichzeitig über Optionen verfügen, die ihrem Budget entsprechen.

"Mesa Pro wurde entwickelt, um den Unternehmen, die dies benötigen, ein hohes Maß an Anpassung zu ermöglichen", so Darren Hellstern, Produktmanager bei Mesa Pro. "Wir haben dieses robuste Tablet entwickelt, um den Anforderungen von Arbeitenden in fast jeder Branche gerecht zu werden. Eine Auswahl an Anpassungsoptionen ermöglicht es den Benutzern, das Mesa Pro an ihre spezifischen Erfordernisse anzupassen, unabhängig von der Branche, in der sie arbeiten."

Anpassbare Betriebssysteme, maßgeschneiderte Startbildschirme, spezifische Hardware-Integration und individuelles Firmen-Branding ermöglichen es den Benutzern, die Vorteile von vollständig oder teilweise angepassten Optionen zu nutzen - für ein einzigartiges Gerät, das über die Grenzen üblicher Tablets hinausgeht.

Das robuste Design des Mesa Pro setzt die Tradition der früheren robusten Geräte von Juniper Systems fort und gewährleistet, dass die Daten der Benutzer unabhängig von der Arbeitsumgebung stets geschützt sind.

Das Mesa Pro ergänzt die aktuelle Mesa 3-Familie von 7-Zoll-Geräten, die mobilen Außendienstmitarbeitenden überall leistungsstarke, robuste Computer- und Datenerfassungsfunktionen bieten.

Mesa Pro ist jetzt in der gesamten EMEA-Region und in Indien bestell- und lieferbar. Um mehr über Preise, Anpassungen und Verfügbarkeit zu erfahren, besuchen Sie die Produktseite von Mesa Pro: https://junipersys.com/products/mesa_pro.

Über Juniper Systems Limited

Juniper Systems (https://junipersys.com) mit Unternehmenssitzen in Logan, Utah, USA, und Birmingham, Vereinigtes Königreich, ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von extrem robusten Handheld-Computern, GNSS-Empfängern und Kartierungssoftware und bietet Datenerfassungslösungen für den Einsatz in extremen Umgebungen. Seit 1993 nutzen Fachleute die innovative mobile Technologie von Juniper Systems in den Bereichen Eisenbahn, Geomatik, Industrie, natürliche Ressourcen, Bergbau, Militär, Versorgung und öffentliche Dienste.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0692ff0d-109f-4ce1-adad-e898df9793b4/de