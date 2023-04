Sichere, unabhängige und günstige Energie wird es ohne Wind, Solar, Wasserstoff und Biomasse nicht geben. Anleger haben das längst erkannt. 2022 zählten die Aktien genau solcher Unternehmen zu den größten Gewinnern an der Börse und auch 2023 scheint dank staatlicher Förderprogramme wie dem Inflation Reduction Act aus den USA oder dem EEG in Deutschland ein gutes Jahr für die Wachstumsbranche zu werden. In Unternehmen wie SolarEgde, Vestas oder Energiekontor zu investieren, ist also weiterhin aussichtsreich ...

