Der amerikanische Immobilienkonzern Realty Income Corporation (ISIN: US7561091049, NYSE: O) wird eine monatliche Dividende in Höhe von 0,2550 US-Dollar je Aktie ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 15. Mai 2023 (Record day: 1. Mai 2023). Nach Firmenangaben ist dies die 634. monatliche Dividende in Folge. Seit dem Börsengang im Jahr 1994 wurde die Ausschüttung 120 Mal angehoben, immer in kleinen Schritten. ...

