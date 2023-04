DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: Vermarktungsstart von Balkonkraftwerken erschließt neue Kundengruppe für 3U Onlinehandel

Marburg (pta/12.04.2023/07:00) - * 3U Onlinehandel bietet mit Balkonkraftwerken einfachen Einstieg in die Selbstversorgung mit Strom * Komplettsets und hochwertige Beratung ermöglichen schnelle Inbetriebnahme in Eigenregie * 3U Onlinehandel erschließt Kundensegment der Mieter und Besitzer von Eigentumswohnungen

Die Selfio GmbH, eine Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) hat ihr Produktportfolio um Balkonkraftanlagen erweitert. Die sogenannten Stecker-Solaranlagen ermöglichen Kunden des 3U Onlinehandels über ein Plug-and-Play-System in Eigenregie Strom aus Sonnenenergie zum Direktverbrauch in ihr Wohnungsstromnetz einzuspeisen. Der Betrieb ist lediglich beim Energieversorger anzumelden.

"Mit diesem Angebot sprechen wir vor allem Mieter an. Diese Kundengruppe bekommt nun die Möglichkeit, unabhängig vom Vermieter oder Handwerkern Öko-Strom für den Eigenbedarf zu gewinnen. Das tut gleichermaßen Klima und Geldbeutel gut", sagt Roger Moore, Geschäftsführer der Selfio GmbH.

Mit den derzeit auf http://www.selfio.de angebotenen Stecker-Solaranlagen der Marke priwatt ist eine Stromerzeugung bis zur Einspeisehöchstgrenze von derzeit 600 Watt pro Haushalt möglich. Vertrieben wird ein System mit zwei Solarpanelen mit je 400 Watt Spitzenleistung und einem Wechselrichter, der dafür sorgt, dass die in Deutschland geltende Maximalgrenze eingehalten wird. "Durch die höhere Maximalleistung der beiden Module wird erreicht, dass auch unter nicht idealen Bedingungen bereits hohe Strommengen eingespeist werden. Das wirkt sich positiv auf die Amortisationszeit der Anlage aus", ergänzt Moore. Privatkunden in Deutschland können aufgrund der aktuellen gesetzlichen Regelung die Anlagen zur Installation auf oder in der Nähe von Wohngebäuden ohne Umsatzsteuerbelastung erwerben.

"Mit dem 3U Onlinehandel leisten wir einen Beitrag zur Energiewende. Mit dem 3U Onlinehandel fördern wir in Zeiten gravierenden Handwerkermangels die Eigeninitiative bei Bau und Sanierung", kommentiert Uwe Knoke, Vorstand für Strategie und Geschäftsentwicklung der 3U HOLDING AG, und unterstreicht: "Der Wachstumskurs des 3U Onlinehandels betrifft sowohl die zielgerichtete Erweiterung des Sortiments, auch über unseren bisherigen Fokus auf Heizung, Lüftung, Wasser hinaus, als auch die Erweiterung des Kundenspektrums. Und auch hier spielen wir unsere bewährten Stärken aus: Die Unterstützung der Kunden mit Beratung und effektiver Hilfestellung."

Aussender: 3U HOLDING AG Adresse: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Joachim Fleing Tel.: +49 6421 999-1200 E-Mail: IR@3U.net Website: www.3u.net

ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

