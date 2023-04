HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4169/ Dietmar Reindl war langjähriger Top-Manager von Ikea, Falkensteiner und zuletzt Immofinanz, er hat sich Anfang 2023 mit baumhouse selbstständig gemacht. Wir sprechen über die grossen drei Manager-Stationen, kommen dabei auch u.a. auf Martina Maly-Gärtner und Daniel Riedl. Lehman, Hotels, Asset Management und vieles mehr. Mit baumhouse will Dietmar Lösungen gegen verknappten, teuren Wohnraum in Städten, den Klimawandel und die Bodenversiegelung anbieten. Einstöckige Bestandsgebäude, die oft wie einzelne Blöcke in der Landschaft stehen, sollen mit Wohnungen überbaut werden, baumhouses quasi, und ein schöner ESG-Case.http://www.baumhouse.at About: Die Serie Börsepeople findet im ...

