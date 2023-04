DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

HENSOLDT - Thomas Müller, Chef des Rüstungsunternehmens Hensoldt, beobachtet mit Wohlwollen, wie der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius sein Ministerium umbaut. Mit Pistorius käme ein völlig neuer Wind in das Ministerium und die gesamte Beschaffungsorganisation, sagte er: "Wenn Sie relativ schnell zeigen, dass Sie durchgreifen, kommt Zug in den Kamin." Er erwartet, dass die bei der Bundeswehr geplanten Beschaffungsaufträge jetzt schnell erteilt werden. Bis Ende des Jahres könnten 70 bis 80 sogenannte 25-Millionen-Vorlagen ins Parlament gehen. (Handelsblatt)

SIEMENS - Mit aller Macht rüstet China sein Militär auf - auch mithilfe des Siemens-Konzerns, wie Dokumente zeigen. Software des deutschen Industriekonzerns wird über Siemens-Geschäftspartner an chinesische Universitäten weitergegeben, die enge Verbindungen zum chinesischen Militär haben. Das belegen Ergebnisse von öffentlichen Ausschreibungen, die dem Handelsblatt vorliegen. Der Vorgang verdeutlicht, wie lückenhaft die Exportregeln für Produkte sind, die militärisch und zivil genutzt werden können.(Handelsblatt)

LUFTHANSA - Schon das eigene Ziel ist ehrgeizig: Lufthansa will 1.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Monat einstellen. Doch die Resonanz am Arbeitsmarkt ist so groß, dass die Vorgabe nach drei Monaten schon deutlich übertroffen wurde. "Wir haben seit Jahresbeginn bereits über 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Wir liegen also über Plan", sagte Personalvorstand Michael Niggemann. (Handelsblatt)

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank hat sich von ihrem russischen Technologiezentrum weitgehend unabhängig gemacht und könnte es in absehbarer Zeit schließen. Die bisherigen Aufgaben sowie das Know-how der beiden für die Bank wichtigen IT-Standorte in Moskau und Sankt Petersburg seien weitgehend auf andere Standorte der Bank übertragen worden, sagten mehrere mit dem Sachverhalt vertraute Personen dem Handelsblatt. Nun bereitet die Deutsche Bank offenbar das Ende der russischen Tech-Zentren vor. (Handelsblatt)

ELLIOTT - Der aktivistische Investor sowie andere Investoren erhöhen den Druck auf japanische Unternehmen, die Aktionärsrenditen zu erhöhen. Elliott will Informanten zufolge in Japan wachsen, substantiell dort investieren und dabei auch aktivistische Fondsmanager in die Boards wichtiger japanischer Unternehmen bringen, berichtet die Financial Times. Profitieren will der aktivistische Investor von einer neuen Regelung an der Tokioter Börse, dass Unternehmen, deren Aktien permanent unter Buchwert handeln, Pläne zur Verbesserung der Situation veröffentlichen müssen. (Financial Times)

ARM - Softbank-CEO Masayoshi Son wird Informanten zufolge diese Woche eine Vereinbarung mit der Nasdaq für einen Börsengang des Chipdesigners Arm unterzeichnen und damit noch im Herbst ein IPO von Arm auf den Weg bringen. Wie die Financial Times mit Verweis auf zwei Informanten berichtet, haben beide Parteien am Montag eine vorläufige Vereinbarung für die Börsennotierung von Arm erreicht, die Son im Laufe der Woche unterzeichnen soll. Softbank und Arm wollten der FT gegenüber den Bericht nicht kommentieren. (Financial Times)

CREDIT SUISSE - Der Schweizer Nationalrat hat um kurz vor Mitternacht die dringlichen Kredite in der Höhe von 109 Milliarden Franken für die Bank abgelehnt, berichtet die NZZ. Das Geschäft gehe zurück in den Ständerat, der am heutigen Mittwochmorgen die Differenzen bereinigen muss. Eine Mehrheit von SVP, SP und Grünen habe sich damit durchgesetzt. (NZZ)

