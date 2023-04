DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

ATOMKRAFT - Der CDU-Wirtschaftsrat hat angesichts der bevorstehenden Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland vor massiven finanziellen Schäden für deutsche Unternehmen gewarnt. "Die Abschaltung der Kernkraftwerke am kommenden Samstag ist eine große Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland", sagte Verbandspräsidentin Astrid Hamker. (Redaktionsnetzwerk Deutschland - RND)

GÜTERVERKEHR - Die Deutsche Bahn fordert von der Bundesregierung mehr Geld für den Güterverkehr. Der Bund soll jährlich 300 Millionen Euro dafür zahlen, dass möglichst viele Firmen weiter an das Schienennetz angeschlossen sind. Beim sogenannten Einzelwagenverkehr hat die Bahn in den vergangenen drei Jahren mehr als 1 Milliarde Euro Verlust gemacht. 2.000 Güterzüge täglich seien ohne höhere Zuschüsse gefährdet. (Süddeutsche Zeitung)

INFLATION/IWF - Der Europadirektor des Internationalen Währungsfonds (IWF), Alfred Kammer, sieht die "hartnäckige und beharrliche Inflation" als "Problem Nummer Eins" für den Kontinent. Zwar werde die Gesamtinflation in Europa in diesem Jahr "erheblich zurückgehen", sagte Kammer dem Handelsblatt. Es gebe "Licht am Ende des Tunnels". Doch Grund zur Sorge sei, "dass wir bei der Kerninflation noch nicht am Höhepunkt angelangt sind", sie werde in einigen europäischen Ländern weiter steigen. (Handelsblatt)

LUFTFAHRT/NETTONULL-EMISSIONEN - Die europäischen Luftfahrtbranche rechnet mit Kosten in Höhe von mehr 800 Milliarden Euro, um bis 2050 das Ziel von Nettonull-Emissionen zu erreichen. Dies berichtet die Financial Times mit Hinweis auf einen Bericht von SEO Amsterdam Economics und dem Royal Netherlands Aerospace Centre im Auftrag mehrerer Branchenverbände wie Airlines for Europe (A4E) und ACI Europe.

