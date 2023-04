Andreas Krüger startet als Sales Manager Wholesale Germany Der börsennotierte Investmentmanager Jupiter Asset Management verstärkt sein Vertriebsteam in Deutschland. Seit April ist Andreas Krüger als Sales Manager Wholesale Germany im Frankfurter Büro tätig. In dieser Rolle entwickelt er gemeinsam mit Daniel Blum, der seit Juli 2022 als Head of Wholesale Deutschland und Sales Director Österreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...