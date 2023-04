DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stellt am Mittwoch (11.30 Uhr) seine Gesetzespläne zur Cannabis-Legalisierung vor. Aufgrund von Bedenken seitens der EU-Kommission soll die Legalisierung Berichten zufolge zunächst nur in Modellregionen umgesetzt werden. Dort sollen die Auswirkungen des legalen Verkaufs unter verschiedenen Bedingungen geprüft und anschließend ausgewertet werden. An dem Pressetermin nimmt neben Lauterbach auch Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) teil.

Lauterbach hatte bereits im Oktober Eckpunkte zur Cannabis-Legalisierung vorgestellt. Sie sehen unter anderem vor, dass Erwerb und Besitz von bis zu 20 bis 30 Gramm straffrei sein sollen. Lieferung und Vertrieb sollen nur innerhalb eines lizenzierten und staatlich kontrollierten Rahmens zugelassen werden. Der private Eigenanbau soll diesen Eckpunkten zufolge in begrenztem Umfang erlaubt werden - vorgesehen sind drei Pflanzen pro Person.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 AT/OMV AG, Zwischenbericht 1Q

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages

- CH/außerordentliche Parlamentssitzung zur Übernahme der Credit Suisse durch UBS

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende UBS AG 0,275 CHF Zurich Insurance Group AG 24,00 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Realeinkommen März 14:30 Verbraucherpreise März PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+5,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+6,0% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,6% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+5,5% gg Vj 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 21./22.3.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.803,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.138,00 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 13.074,50 -0,0% Nikkei-225 28.085,80 +0,6% Schanghai-Composite 3.326,49 +0,4% Hang-Seng-Index 20.309,19 -0,9% +/- Ticks Bund -Future 135,84 -2 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.655,17 +0,4% DAX-Future 15.814,00 +0,2% XDAX 15.668,46 +0,2% MDAX 27.449,84 +0,9% TecDAX 3.308,04 -0,4% EuroStoxx50 4.333,29 +0,6% Stoxx50 3.999,34 +0,4% Dow-Jones 33.684,79 +0,3% S&P-500-Index 4.108,94 -0,0% Nasdaq-Comp. 12.031,88 -0,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,86 -142

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhalten positiven Start in den Tag rechnen Händler am Mittwoch. Der Markt steht ganz im Bann der US-Verbraucherpreise (CPI) am frühen Nachmittag. Der DAX wird am Morgen um 15.650 indiziert und damit auf dem Vortagesniveau. Der starke kurzfristige Aufwärtstrend ist somit weiter intakt.

Sollten die Daten ein weiteres Nachlassen des Inflationsdrucks zeigen, dürften die Aktienmärkte auf Rallykurs gehen, da sie dann auf den nahenden Höhepunkt im Zinserhöhungszyklus setzen würden. Neben dem CPI steht auch noch das Protokoll der letzten Fed-Sitzung vom 21./22. März im Blick und die Zinsentscheidung der Bank of Canada.

Rückblick: Freundlich - Rezessions- und Zinssorgen traten etwas in den Hintergrund. Anleihen standen deutlich unter Druck. Entscheidend für den Trend am Aktienmarkt seien die US-Verbraucherpreise am Mittwoch, hieß es. Der IWF hatte seine Prognosen für das Weltwirtschaftswachstum indes nur marginal gesenkt, auch wenn er sich wegen der Turbulenzen im Bankensektor sehr besorgt zeigte. Anleger sahen keine Rezessionsbedenken, daher ging es bei konjunkturnahen Aktien kräftig aufwärts. Rohstoff- und Automobiltitel führten die Sektoren mit bis zu 3,6 Prozent Plus an. Glencore legten 3,3 Prozent zu. Jefferies hatte sich freundlich geäußert.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Der DAX blieb auf Tuchfühlung mit dem Jahreshoch. BMW-Aktien legten nach Vorlage von Automobilabsatzzahlen um 2,3 Prozent zu. Gut kam der Absatz batteriebetriebener Kfz an. Bei Puma (+3,4%) und Heidelberg Materials (+2,6%) trauten Analysten beiden Unternehmen einen guten Jahresstart zu. Evotec (-6,7%) standen nach einem Cyber-Angriff im Fokus. Thyssenkrupp stiegen 5,3 Prozent. Hier stützten Unternehmensaussagen, nun die Ausgliederung der Marine-Sparte ins Auge zu fassen. Adtran brachen um 24,2 Prozent ein, Händler zeigten sich entsetzt über die Geschäftszahlen zum ersten Quartal.

XETRA-NACHBÖRSE

Das nachbörsliche Geschäft verlief impulsarm. Einzelwerte fielen nicht durch extreme Bewegungen auf.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Während der Dow-Jones-Index leichte Gewinne verbuchte, gaben die Technologiewerte an der Nasdaq nach. Teilnehmer verwiesen darauf, dass der Dow in diesem Jahr bislang deutlich weniger zugelegt habe als die Nasdaq-Indizes. Mit Aussagen des neuen Präsidenten der Chicagoer Federal Reserve, Austan Goolsbee, holten die Indizes nur zwischenzeitlich etwas auf. Er mahnte angesichts des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank und der daraus resultierenden Belastung des US-Finanzsystems zur Vorsicht bei weiteren Zinserhöhungen. Im Übrigen fehlte es an neuen Impulsen. Diese könnten die am Mittwoch (Verbraucherpreise) und Donnerstag (Erzeugerpreise) anstehenden US-Inflationsdaten liefern.

Unter den Einzelaktien gaben Newmont um 2,3 Prozent nach. Der Goldminenbetreiber hat sein Gebot für den Wettbewerber Newcrest Mining auf rund 19,5 Milliarden US-Dollar erhöht. Moderna rechnet in den nächsten Jahren mit der Einführung von sechs wichtigen Impfstoffprodukten. Händler vermissten aber kurzfristige Erfolgsmeldungen. Die Titel verloren 3,1 Prozent. Boeing hat mit seinen Flugzeugauslieferungen im März die Schätzungen der Wall Street übertroffen. Die Aktie steigerte sich um 0,7 Prozent. WW International schnellten um 60 Prozent auf 6,55 Dollar nach oben. Goldman Sachs hat den Wert auf "Buy" von "Neutral" angehoben und nennt nun ein Kursziel von 13 Dollar.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,02 +1,3 4,01 -39,6 5 Jahre 3,54 +1,2 3,52 -46,3 7 Jahre 3,47 +0,7 3,47 -49,5 10 Jahre 3,43 +1,0 3,41 -45,5 30 Jahre 3,62 -0,6 3,63 -34,7

Am Rentenmarkt bauten die Notierungen nach zweitägigen Verlusten im Zuge der robusten Arbeitsmarktdaten vom Wochenschluss ihre Abschläge überwiegend etwas aus.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,0928 +0,1% 1,0912 1,0915 +2,1% EUR/JPY 146,18 +0,2% 145,86 145,84 +4,2% EUR/CHF 0,9866 +0,1% 1,1068 0,9864 -0,3% EUR/GBP 0,8786 +0,1% 0,8782 0,8781 -0,7% USD/JPY 133,77 +0,1% 133,67 133,63 +2,0% GBP/USD 1,2438 +0,1% 1,2427 1,2430 +2,8% USD/CNH 6,8932 -0,0% 6,8942 6,8964 -0,5% Bitcoin BTC/USD 29.977,75 -0,9% 30.240,17 30.199,39 +80,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar kam nach seinem jüngsten Höhenflug zurück, der Dollar-Index verlor 0,4 Prozent. Sollten die Verbraucherpreise zur Wochenmitte einen Rückgang der Inflation bestätigen, dürften die Prognosen für eine Zinserhöhung durch die Fed deutlich nach unten korrigiert werden, was zu einem weiteren Rückgang des Dollar führen dürfte, argumentierte Analyst James Harte vom Devisenmakler Tickmill.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,57 81,53 +0,0% +0,04 +1,4% Brent/ICE 85,64 85,61 +0,0% +0,03 +0,9%

Erdöl profitierte vom schwächeren Dollar. Zudem stützten die Hoffnungen auf die Produktionssenkungen der Opec+ und eine Erholung der chinesischen Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.018,65 2.002,90 +0,8% +15,75 +10,7% Silber (Spot) 25,39 25,18 +0,9% +0,22 +6,0% Platin (Spot) 1.004,85 998,50 +0,6% +6,35 -5,9% Kupfer-Future 4,03 4,02 +0,2% +0,01 +5,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold lief mit dem nachgebenden Dollar nach oben und überwand wieder die 2.000-Dollar-Marke je Feinunze.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

US-GELDPOLITIK

- Der neue Präsident der Chicagoer Federal Reserve, Austan Goolsbee, mahnt angesichts des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank (SVB) und der daraus resultierenden Belastung des US-Finanzsystems zur Vorsicht bei weiteren Zinserhöhungen. Goolsbee, der im Januar das Amt bei der Chicagoer Fed übernommen hat, sagte, die US-Notenbank solle mit "Vorsicht und Geduld" vorgehen, bis sie das Ausmaß des Schadens am Finanzsystem feststellen kann.

- Der Präsident der Philadelphia Fed, Patrick Harker, hat seine Unterstützung für eine weitere Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt angedeutet, bevor eine Zinspause eingelegt werden sollte. Meiner Meinung nach... müssen wir die Zinssätze auf über 5 Prozent bringen und dann eine Weile dort verharren", sagte Harker in einer Rede an der Wharton School der Universität von Pennsylvania. "Wir sehen bereits vielversprechende Anzeichen dafür, dass diese Maßnahmen greifen - zum Beispiel gehen die Hauspreisindizes zurück."

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,4 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 4,3 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 0,5 Millionen Barrel nach minus 4,0 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,6 Millionen und bei Benzin ein Plus von 1,7 Millionen Barrel.

VOLVO

hat im ersten Quartal einen Nettoumsatz von 131,4 Milliarden schwedischen Kronen erzielt, umgerechnet 11,5 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatten die Schweden nur 105,3 Milliarden Kronen erlöst. Das bereinigte Betriebsergebnis stieg auf 18,4 (Vj 12,7) Milliarden Kronen. Das ausgewiesene Betriebsergebnis, einschließlich Kosten in Höhe von 1,3 Milliarden Kronen für eine Umstrukturierung im Segment Busse, belief sich auf 17,1 (8,6) Milliarden Kronen, wie Volvo mitteilte.

ERNST & YOUNG

Die Prüfungs- und Beratungsgeschäftsgesellschaft Ernst & Young hat ihren Plan zur eigenen Aufspaltung gestoppt. Die US-Partner hätten gegen den Vorschlag Einspruch erhoben, berichteten das Wall Street Journal und die Financial Times am Dienstag.

FORD MOTOR

will 1,8 Milliarden kanadische Dollar (rund 1,22 Milliarden Euro) in Kanada investieren, um ihren Montagekomplex im Süden Ontarios in ein Zentrum zur Herstellung von Elektrofahrzeugen umzuwandeln.

