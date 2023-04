Die Inbetriebnahme der Geräte des Typs HI-SCAN 6040 CTiX in Terminal 1 des Flughafens Rom-Fiumicino hat bereits zu einer Verkürzung der Abfertigungszeiten geführt

Am größten Flughafen Italiens, dem internationalen Flughafen Rom-Fiumicino "Leonardo da Vinci", durchlaufen die Passagiere die Sicherheitskontrollen schneller, nachdem die Handgepäckprüfgeräte des Typs HI-SCAN 6040 CTiX von Smiths Detection, einem weltweit führenden Anbieter von Detektions- und Sicherheitsprüfungstechnologien zur Erkennung von Bedrohungen, installiert wurden. Der internationale Flughafen Fiumicino wurde kürzlich von Skytrax mit fünf Sternen ausgezeichnet und erhielt in den vergangenen fünf Jahren vier Mal den ACI Europe Best Airport Award. Der Flughafen ist in der Branche bekannt für seinen hohen Prozessautomatisierungsgrad und auch dafür, dass er immer wieder neue Maßstäbe für herausragenden Service setzt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230411005731/de/

Smiths Detection's leading energy efficient CT scanner(Photo: Business Wire)

Die Nutzung der CT-Technologie (Computertomographie) ermöglicht es den Passagieren, elektronische Geräte und Flüssigkeiten in ihren Taschen zu lassen, anstatt sie für die Durchleuchtung entnehmen zu müssen. Dies führt zu einer weiteren Verbesserung des Kundenservice, erhöht die Sicherheit und verkürzt Wartezeiten.

Die führende CT-Kontrollpunkttechnologie von Smiths Detection erzeugt hochauflösende volumetrische 3D-Bilder, was eine schnellere und gründlichere Gepäckbeurteilung, die automatische Sprengstofferkennung und niedrige Fehlalarmraten ermöglicht. Die Anlagen, welche die Zertifizierung ECAC EDS C3 für Handgepäck erhalten haben, können durch die Integration von KI-Systemen, wie etwa der APIDS-Technologie von Smiths Detection, die automatisch auf verbotene Gegenstände aufmerksam macht, noch weiter verbessert werden.

Das Gerät HI-SCAN 6040 CTiX ist derzeit am Hauptkontrollpunkt in Terminal 1 im Einsatz und wird im Laufe des Jahres 2023 auch am anderen Hauptkontrollpunkt in Terminal 3 installiert.

Gabriel Pequignot, Head of Market von Smiths Detection, äußerte sich dazu folgendermaßen: "Wir freuen uns sehr über die ersten Ergebnisse, die wir am Flughafen Leonardo da Vinci in Rom-Fiumicino sehen. Die Installation der weltweit führenden Passagier-CT-Technologie von Smiths Detection ist ein Zeichen für das Engagement, welches der Flughafen in den Bereichen Sicherheit, Passagierservice und Verbesserung der Betriebsabläufe an den Tag legt. Sie macht deutlich, weshalb der Flughafen von ACI Europe als bester Flughafen und von Skytrax mit fünf Sternen ausgezeichnet wurde."

Marco Stramaccioni, Chief Executive Officer von ADR Security am Flughafen Leonardo da Vinci in Rom-Fiumicino, kommentierte dies wie folgt: "Bei der Betreibergesellschaft Aeroporti di Roma freut man sich darauf, am internationalen Flughafen Rom-Fiumicino "Leonardo da Vinci" eine Vorreiterrolle in Sachen Passagierservice und Sicherheit einzunehmen. Bei steigenden Passagierzahlen werden wir in der Lage sein, die Passagiere auf effiziente Weise zu kontrollieren und die Belastungen für unsere Mitarbeitenden zu senken. Indem wir die Leistungsfähigkeit der CT-Technologie nutzen, haben wir unsere Sicherheitskontrollpunkte zukunftssicher gemacht."

Der HI-SCAN 6040 CTiX von Smiths Detection ist von der US-amerikanischen Bundesbehörde für die Sicherheit im Transportwesen TSA im Rahmen des APSS-Programms (Accessible Property Screening System) gemäß dem Detektionsstandard 6.2, Stufe 1, zertifiziert. Somit kann der Scanner auf einer höheren Stufe mit geringeren Fehlalarmraten betrieben werden. Er verfügt zudem über die ECAC- und STAC EDS CB C3-Zulassung.

