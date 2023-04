Carnival PLC - Carnival Corporation Purchase of Shares

Carnival Corporation Purchase of Shares

In accordance with Carnival Corporation & plc's (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) previously announced stock swap program, Carnival Corporation & plc announces that on 11 April 2023, Carnival Corporation purchased 108,391 Carnival plc ordinary shares at a volume weighted average price paid of £7.23 per share. The highest price paid was £7.30 per share and the lowest price paid was £7.08 per share.

The shares will be held by Carnival Corporation in accordance with the terms of the articles of association of Carnival plc and will not carry voting rights for so long as they are held by Carnival Corporation or its subsidiaries. None of the purchased shares will be cancelled or held as treasury shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of UK law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, a schedule containing detailed information about the individual purchases is set forth below.

Max 7.30 Min 7.08 108,391 7.2251

Code Transaction reference

number Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 8:35:45 BST 243 7.216 GBP XLON 03030369541TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 8:40:25 BST 51 7.232 GBP XLON 03030398119TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 8:40:25 BST 433 7.232 GBP XLON 03030398120TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 8:44:19 BST 364 7.234 GBP XLON 03030425811TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 8:45:26 BST 262 7.226 GBP XLON 03030435176TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 8:53:11 BST 914 7.246 GBP XLON 03030492638TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 8:54:46 BST 314 7.234 GBP XLON 03030503017TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 8:58:35 BST 375 7.22 GBP XLON 03030523499TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 9:00:34 BST 111 7.214 GBP XLON 03030536087TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 9:00:43 BST 175 7.214 GBP XLON 03030536706TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 9:00:43 BST 216 7.214 GBP XLON 03030536705TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 9:02:21 BST 4 7.188 GBP XLON 03030545597TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 9:02:21 BST 371 7.188 GBP XLON 03030545601TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 9:02:21 BST 674 7.188 GBP XLON 03030545610TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 9:02:21 BST 1,056 7.188 GBP XLON 03030545606TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 9:06:27 BST 398 7.174 GBP XLON 03030566958TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 9:06:36 BST 201 7.174 GBP XLON 03030567868TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 9:06:36 BST 463 7.174 GBP XLON 03030567867TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 9:06:36 BST 850 7.174 GBP XLON 03030567869TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 9:08:30 BST 113 7.174 GBP XLON 03030578062TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 9:08:30 BST 135 7.174 GBP XLON 03030578064TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 9:08:30 BST 153 7.174 GBP XLON 03030578063TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 9:12:07 BST 248 7.168 GBP XLON 03030596182TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 9:14:01 BST 79 7.166 GBP XLON 03030606268TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 9:14:01 BST 291 7.166 GBP XLON 03030606269TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 9:19:20 BST 202 7.164 GBP XLON 03030640122TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 9:25:03 BST 63 7.184 GBP XLON 03030679913TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 9:25:03 BST 720 7.184 GBP XLON 03030679914TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 9:28:36 BST 130 7.178 GBP XLON 03030698352TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 9:28:36 BST 544 7.178 GBP XLON 03030698353TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 9:28:37 BST 369 7.176 GBP XLON 03030698464TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 9:33:48 BST 426 7.166 GBP XLON 03030727897TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 10:00:01 BST 353 7.182 GBP XLON 03030863221TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 10:09:16 BST 189 7.17 GBP XLON 03030900273TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 10:09:16 BST 383 7.174 GBP XLON 03030900272TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 10:10:17 BST 43 7.17 GBP XLON 03030904316TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 10:10:17 BST 111 7.17 GBP XLON 03030904315TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 10:21:11 BST 134 7.17 GBP XLON 03030940819TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 10:21:11 BST 161 7.17 GBP XLON 03030940824TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 10:21:11 BST 250 7.168 GBP XLON 03030940831TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 10:47:42 BST 278 7.174 GBP XLON 03031035009TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 10:49:55 BST 1 7.174 GBP XLON 03031042355TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 11:08:52 BST 551 7.17 GBP XLON 03031099667TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 11:27:48 BST 431 7.166 GBP XLON 03031150713TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 11:27:59 BST 25 7.168 GBP XLON 03031151330TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 11:31:28 BST 1,408 7.168 GBP XLON 03031161331TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 11:37:07 BST 304 7.16 GBP XLON 03031177109TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 11:37:48 BST 396 7.152 GBP XLON 03031178920TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 11:37:48 BST 405 7.152 GBP XLON 03031178921TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 11:46:48 BST 534 7 GBP XLON 03031202204TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 12:00:35 BST 7 7 GBP XLON 03031238678TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 12:00:35 BST 51 7.152 GBP XLON 03031238682TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 12:00:35 BST 74 7.152 GBP XLON 03031238681TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 12:00:35 BST 99 7.152 GBP XLON 03031238680TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 12:00:35 BST 201 7.152 GBP XLON 03031238679TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 12:00:39 BST 322 7.146 GBP XLON 03031238819TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 12:19:06 BST 377 7.14 GBP XLON 03031299627TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 12:32:45 BST 502 7.152 GBP XLON 03031340629TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 12:37:36 BST 330 7.15 GBP XLON 03031356247TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 12:46:16 BST 258 7.152 GBP XLON 03031385679TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 12:59:25 BST 401 7.144 GBP XLON 03031428984TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 12:59:26 BST 326 7.142 GBP XLON 03031429107TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 13:01:17 BST 309 7.132 GBP XLON 03031435881TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 13:04:20 BST 241 7.132 GBP XLON 03031444757TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 13:30:17 BST 339 7.148 GBP XLON 03031526375TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 13:30:17 BST 992 7.148 GBP XLON 03031526374TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 13:53:01 BST 241 7.164 GBP XLON 03031594103TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 13:59:39 BST 400 7.158 GBP XLON 03031622030TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:06:30 BST 403 7.164 GBP XLON 03031663218TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:06:35 BST 445 7.156 GBP XLON 03031663565TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:08:31 BST 22 7.168 GBP XLON 03031671208TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:08:31 BST 412 7.168 GBP XLON 03031671207TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:12:46 BST 13 7.162 GBP XLON 03031689640TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:12:46 BST 600 7.162 GBP XLON 03031689639TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:13:16 BST 496 7.156 GBP XLON 03031691207TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:20:40 BST 264 7.154 GBP XLON 03031715310TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:20:40 BST 312 7.156 GBP XLON 03031715307TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:20:54 BST 308 7.152 GBP XLON 03031716243TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:20:54 BST 1,249 7.152 GBP XLON 03031716225TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:20:56 BST 111 7.152 GBP XLON 03031716290TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:20:57 BST 107 7.152 GBP XLON 03031716346TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:20:57 BST 177 7.152 GBP XLON 03031716345TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:21:00 BST 159 7.152 GBP XLON 03031716506TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:21:00 BST 199 7.152 GBP XLON 03031716515TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:21:06 BST 539 7.15 GBP XLON 03031716951TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:29:57 BST 17 7.156 GBP XLON 03031750898TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:29:57 BST 311 7.156 GBP XLON 03031750897TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:30:02 BST 44 7.164 GBP XLON 03031751319TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:30:02 BST 115 7.164 GBP XLON 03031751320TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:30:31 BST 253 7.188 GBP XLON 03031754264TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:30:31 BST 430 7.186 GBP XLON 03031754268TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:30:33 BST 367 7.186 GBP XLON 03031754594TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:31:12 BST 258 7.19 GBP XLON 03031757443TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:31:12 BST 429 7.188 GBP XLON 03031757442TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:31:16 BST 121 7.182 GBP XLON 03031757725TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:31:16 BST 287 7.182 GBP XLON 03031757724TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:32:00 BST 372 7.176 GBP XLON 03031760807TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:32:08 BST 154 7.176 GBP XLON 03031761315TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:32:08 BST 241 7.176 GBP XLON 03031761316TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:32:38 BST 120 7.172 GBP XLON 03031763463TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:32:38 BST 232 7.172 GBP XLON 03031763462TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:33:31 BST 107 7.18 GBP XLON 03031766853TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:33:31 BST 250 7.18 GBP XLON 03031766852TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:33:31 BST 280 7.182 GBP XLON 03031766851TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:34:11 BST 117 7.17 GBP XLON 03031770419TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:34:11 BST 308 7.17 GBP XLON 03031770420TRLO1

Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:35:36 BST 398 7.162 GBP XLON 03031776366TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:36:40 BST 17 7.15 GBP XLON 03031780452TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:36:40 BST 237 7.15 GBP XLON 03031780453TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:37:00 BST 108 7.138 GBP XLON 03031781578TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:37:00 BST 241 7.138 GBP XLON 03031781577TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:37:54 BST 337 7.132 GBP XLON 03031784570TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:40:01 BST 254 7.124 GBP XLON 03031793060TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:40:02 BST 378 7.122 GBP XLON 03031793101TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:40:18 BST 378 7.134 GBP XLON 03031794177TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:40:42 BST 28 7.136 GBP XLON 03031795679TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:40:42 BST 907 7.136 GBP XLON 03031795678TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:41:05 BST 182 7 GBP XLON 03031797242TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:41:05 BST 202 7 GBP XLON 03031797243TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:41:58 BST 269 7.1 GBP XLON 03031800160TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:44:08 BST 82 7.104 GBP XLON 03031808740TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:44:08 BST 239 7.104 GBP XLON 03031808741TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:45:37 BST 131 7.112 GBP XLON 03031813928TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:45:37 BST 147 7.112 GBP XLON 03031813929TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:45:41 BST 250 7.11 GBP XLON 03031814202TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:48:38 BST 104 7.114 GBP XLON 03031824098TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:48:41 BST 127 7.114 GBP XLON 03031824264TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:48:41 BST 152 7.114 GBP XLON 03031824265TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:48:41 BST 154 7 GBP XLON 03031824267TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:49:23 BST 47 7 GBP XLON 03031826780TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:49:23 BST 107 7.112 GBP XLON 03031826778TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:49:23 BST 195 7.112 GBP XLON 03031826777TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:49:40 BST 111 7.104 GBP XLON 03031828018TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:53:24 BST 85 7.11 GBP XLON 03031841058TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:53:24 BST 199 7.11 GBP XLON 03031841057TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:59:34 BST 289 7.084 GBP XLON 03031862499TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 14:59:34 BST 462 7.084 GBP XLON 03031862500TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:00:50 BST 265 7.096 GBP XLON 03031867789TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:03:01 BST 309 7.098 GBP XLON 03031876975TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:03:01 BST 629 7.098 GBP XLON 03031876976TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:05:34 BST 18 7.114 GBP XLON 03031886736TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:05:34 BST 44 7.114 GBP XLON 03031886735TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:05:34 BST 431 7.114 GBP XLON 03031886734TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:10:31 BST 58 7.158 GBP XLON 03031905378TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:10:31 BST 129 7.158 GBP XLON 03031905379TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:10:31 BST 1,033 7.158 GBP XLON 03031905384TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:11:29 BST 48 7.148 GBP XLON 03031910859TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:11:29 BST 305 7.148 GBP XLON 03031910860TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:12:14 BST 301 7.136 GBP XLON 03031913354TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:17:44 BST 280 7.152 GBP XLON 03031938688TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:17:44 BST 282 7.15 GBP XLON 03031938689TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:18:41 BST 129 7.152 GBP XLON 03031942827TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:18:41 BST 420 7.154 GBP XLON 03031942826TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:18:41 BST 557 7.154 GBP XLON 03031942825TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:24:47 BST 1,295 7.192 GBP XLON 03031973734TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:25:49 BST 89 7.192 GBP XLON 03031978763TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:25:49 BST 365 7.192 GBP XLON 03031978764TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:29:31 BST 241 7.188 GBP XLON 03031994971TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:29:31 BST 304 7.186 GBP XLON 03031994972TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:31:39 BST 133 7.182 GBP XLON 03032011430TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:31:41 BST 115 7.182 GBP XLON 03032011707TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:32:28 BST 400 7.19 GBP XLON 03032017029TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:33:44 BST 67 7.18 GBP XLON 03032022863TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:33:44 BST 177 7.18 GBP XLON 03032022864TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:36:11 BST 294 7.16 GBP XLON 03032034954TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:36:56 BST 120 7.154 GBP XLON 03032039415TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:36:56 BST 189 7.154 GBP XLON 03032039416TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:40:32 BST 338 7.174 GBP XLON 03032058986TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:44:04 BST 322 7.178 GBP XLON 03032076567TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:44:04 BST 398 7.182 GBP XLON 03032076550TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:44:23 BST 69 7.17 GBP XLON 03032077941TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:44:23 BST 98 7.17 GBP XLON 03032077939TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:44:23 BST 283 7.172 GBP XLON 03032077938TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:44:23 BST 402 7.17 GBP XLON 03032077940TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:46:50 BST 286 7.162 GBP XLON 03032091685TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:50:56 BST 28 7.188 GBP XLON 03032120596TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:51:08 BST 11 7.188 GBP XLON 03032122126TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:51:08 BST 29 7.188 GBP XLON 03032122125TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:53:30 BST 595 7.184 GBP XLON 03032137683TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:53:30 BST 995 7.184 GBP XLON 03032137684TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:54:35 BST 444 7.178 GBP XLON 03032143403TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 15:58:01 BST 468 7.178 GBP XLON 03032168995TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:01:31 BST 284 7.186 GBP XLON 03032190950TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:01:33 BST 316 7.18 GBP XLON 03032190980TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:03:33 BST 249 7.194 GBP XLON 03032192988TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:03:33 BST 726 7.194 GBP XLON 03032192989TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:04:26 BST 119 7.202 GBP XLON 03032194543TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:04:26 BST 226 7.202 GBP XLON 03032194542TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:04:56 BST 241 7.19 GBP XLON 03032195033TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:06:34 BST 263 7.196 GBP XLON 03032202075TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:12:58 BST 73 7.222 GBP XLON 03032209129TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:14:25 BST 86 7.224 GBP XLON 03032210958TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:14:25 BST 91 7.224 GBP XLON 03032210959TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:14:25 BST 353 7.224 GBP XLON 03032210957TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:15:44 BST 165 7.246 GBP XLON 03032212434TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:15:49 BST 5 7.246 GBP XLON 03032212514TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:15:49 BST 289 7.246 GBP XLON 03032212513TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:16:09 BST 470 7.24 GBP XLON 03032212954TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:20:40 BST 396 7.246 GBP XLON 03032218265TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:20:46 BST 248 7.246 GBP XLON 03032218397TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:22:25 BST 62 7.258 GBP XLON 03032220708TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:22:40 BST 324 7.252 GBP XLON 03032221090TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:22:59 BST 63 7.252 GBP XLON 03032221500TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:23:12 BST 76 7.254 GBP XLON 03032221734TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:23:12 BST 276 7.254 GBP XLON 03032221732TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:23:12 BST 1,093 7.25 GBP XLON 03032221724TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:24:02 BST 139 7.264 GBP XLON 03032222652TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:24:02 BST 440 7.264 GBP XLON 03032222649TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:24:04 BST 251 7.264 GBP XLON 03032222696TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:24:15 BST 84 7.256 GBP XLON 03032222933TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:24:15 BST 206 7.256 GBP XLON 03032222932TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:24:15 BST 268 7.254 GBP XLON 03032222936TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:24:36 BST 323 7.248 GBP XLON 03032223331TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:25:36 BST 375 7.244 GBP XLON 03032224818TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:26:31 BST 178 7.26 GBP XLON 03032225846TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:26:31 BST 184 7.26 GBP XLON 03032225844TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/11/2023 16:27:16 BST 121 7.276 GBP XLON 03032226653TRLO1