DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Präsident der Philadelphia Fed, Patrick Harker, hat seine Unterstützung für eine weitere Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt angedeutet, bevor eine Zinspause eingelegt werden sollte. Seit März vergangenen Jahres hat die US-Notenbank ihren Leitzins von nahezu Null auf eine Spanne von 4,75 bis 5 Prozent angehoben. "Meiner Meinung nach, und das habe ich auch öffentlich gesagt, müssen wir die Zinssätze auf über 5 Prozent bringen und dann eine Weile dort verharren", sagte Harker an der Wharton School der Universität von Pennsylvania. "Wir sehen bereits vielversprechende Anzeichen dafür, dass diese Maßnahmen greifen - zum Beispiel gehen die Hauspreisindizes zurück." Die Zinspolitik wirke mit Verzögerung, und die Konjunkturabkühlung werde in den verschiedenen Sektoren unterschiedlich schnell erfolgen. Die nächste Sitzung der Notenbanker findet Anfang Mai statt. Nach den jüngsten Reden zu urteilen überlegt die Federal Reserve, ob sie ihre Zinsoffensive unterbrechen oder den Leitzins um weitere 25 Basispunkte anheben soll. Der Präsident der Chicagoer Fed, Austan Goolsbee, hatte zuvor am Dienstag erklärt, dass angesichts der Turbulenzen im Finanzsektor "Umsicht und Geduld" der richtige politische Ansatz seien. Andere Notenbanker, wie der Präsident der Fed von St. Louis, James Bullard, und die Präsidentin der Fed von Cleveland, Loretta Mester, haben die Ansicht vertreten, dass die Zinssätze weiter steigen müssten, um die Inflation zu senken. Andere Fed-Vertreter haben erklärt, erst alle Daten prüfen zu wollen, bevor über das weitere Vorgehen entschieden wird.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Realeinkommen März 14:30 Verbraucherpreise März PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+5,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+6,0% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,6% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+5,5% gg Vj 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 21./22.3.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.137,75 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.074,00 -0,0% Nikkei-225 28.090,24 +0,6% Hang-Seng-Index 20.302,14 -0,9% Kospi 2.551,67 +0,1% Shanghai-Composite 3.326,35 +0,4% S&P/ASX 200 7.342,00 +0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend mit leichten Gewinnen zeigen sich die asiatischen Börsen am Mittwoch. Marktteilnehmer sprechen allerdings von erhöhter Zurückhaltung vor den US-Inflationsdaten, die am Nachmittag und damit nach Handelsende in Asien veröffentlicht werden. Hier wird zwar mit einem weiteren Rückgang gerechnet, doch dürfte die weiterhin sehr hohe Inflation dafür sorgen, dass die US-Notenbank auch im Mai eine Zinserhöhung beschließen wird. Der Nikkei-225 legt um 0,6 Prozent zu. Der schwache Yen stützt hier weiter das Sentiment. Vor diesem Hintergrund legen erneut die Exportwerte zu. Der Schanghai-Composite verzeichnet ein Plus von 0,4 Prozent. Die am Vortag bekannt gegebenen Verbraucherpreise hätten gezeigt, dass die Erholungsdynamik nach der Corona-Pandemie schwach bleibt, und sich damit gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die chinesische Notenbank erhöht, so Analysten. Dagegen verliert der Hang-Seng-Index in Hongkong 0,9 Prozent. Der Index gibt damit die Vortagesgewinne wieder ab. Hier belasten die Abgaben in einzelnen Sektoren, so ein Beobachter.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Clearpoint Neuro verzeichneten ein Plus von 2,0 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen hat die Verlängerung einer weltweiten Lizenz- und Forschungsvereinbarung mit dem niederländischen Philips-Konzern bekannt gegeben. Für die Aktien von Skillsoft ging es um 2,5 Prozent nach oben, obwohl das Unternehmen im vierten Quartal einen Verlust verzeichnet hat. Allerdings legte der Umsatz des Software-Herstellers für Lernmanagementsysteme auf 140,3 Millionen Dollar zu, nach 136,2 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatzausblick für das Fiskaljahr 2024 liegt über den Erwartungen der Analysten. Die Aktien von Horizon Acquisition Corp legten um 12,1 Prozent zu. Der im vergangenen Oktober vereinbarte Zusammenschluss mit dem Privatflugzeugunternehmen Flexjet wird nun doch nicht stattfinden. Im Zuge dessen wird Horizon Acquisition eine Zahlung von rund 30 Millionen Dollar von Flexjet erhalten.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.684,79 +0,3% 98,27 +1,6% S&P-500 4.108,94 -0,0% -0,17 +7,0% Nasdaq-Comp. 12.031,88 -0,4% -52,48 +15,0% Nasdaq-100 12.964,16 -0,7% -87,08 +18,5% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 809,9 Mio 816,6 Mio Gewinner 2.218 1.934 Verlierer 787 1.050 Unverändert 122 128

Uneinheitlich - Während der Dow-Jones-Index leichte Gewinne verbuchte, gaben die Technologiewerte an der Nasdaq nach. Teilnehmer verwiesen darauf, dass der Dow in diesem Jahr bislang deutlich weniger zugelegt habe als die Nasdaq-Indizes. Mit Aussagen des neuen Präsidenten der Chicagoer Federal Reserve, Austan Goolsbee, holten die Indizes nur zwischenzeitlich etwas auf. Er mahnte angesichts des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank und der daraus resultierenden Belastung des US-Finanzsystems zur Vorsicht bei weiteren Zinserhöhungen. Im Übrigen fehlte es an neuen Impulsen. Diese könnten die am Mittwoch (Verbraucherpreise) und Donnerstag (Erzeugerpreise) anstehenden US-Inflationsdaten liefern. Unter den Einzelaktien gaben Newmont um 2,3 Prozent nach. Der Goldminenbetreiber hat sein Gebot für den Wettbewerber Newcrest Mining auf rund 19,5 Milliarden US-Dollar erhöht. Moderna rechnet in den nächsten Jahren mit der Einführung von sechs wichtigen Impfstoffprodukten. Händler vermissten aber kurzfristige Erfolgsmeldungen. Die Titel verloren 3,1 Prozent. Boeing hat mit seinen Flugzeugauslieferungen im März die Schätzungen der Wall Street übertroffen. Die Aktie steigerte sich um 0,7 Prozent. WW International schnellten um 60 Prozent auf 6,55 Dollar nach oben. Goldman Sachs hat den Wert auf "Buy" von "Neutral" angehoben und nennt nun ein Kursziel von 13 Dollar.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,02 +1,3 4,01 -39,6 5 Jahre 3,54 +1,2 3,52 -46,3 7 Jahre 3,47 +0,7 3,47 -49,5 10 Jahre 3,43 +1,0 3,41 -45,5 30 Jahre 3,62 -0,6 3,63 -34,7

Am Rentenmarkt bauten die Notierungen nach zweitägigen Verlusten im Zuge der robusten Arbeitsmarktdaten vom Wochenschluss ihre Abschläge überwiegend etwas aus.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:19 Uhr % YTD EUR/USD 1,0928 +0,1% 1,0912 1,0896 +2,1% EUR/JPY 146,18 +0,2% 145,86 145,26 +4,2% EUR/GBP 0,8787 +0,1% 0,8782 0,8769 -0,7% GBP/USD 1,2437 +0,1% 1,2427 1,2426 +2,8% USD/JPY 133,77 +0,1% 133,67 133,31 +2,0% USD/KRW 1.325,35 +0,4% 1.320,39 1.323,01 +5,0% USD/CNY 6,8873 +0,0% 6,8870 6,8847 -0,2% USD/CNH 6,8932 -0,0% 6,8942 6,8887 -0,5% USD/HKD 7,8500 +0,0% 7,8496 7,8499 +0,5% AUD/USD 0,6670 +0,3% 0,6654 0,6668 -2,1% NZD/USD 0,6199 +0,1% 0,6193 0,6219 -2,4% Bitcoin BTC/USD 29.958,60 -0,9% 30.240,17 30.118,91 +80,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar kam nach seinem jüngsten Höhenflug zurück, der Dollar-Index verlor 0,4 Prozent. Sollten die Verbraucherpreise zur Wochenmitte einen Rückgang der Inflation bestätigen, dürften die Prognosen für eine Zinserhöhung durch die Fed deutlich nach unten korrigiert werden, was zu einem weiteren Rückgang des Dollar führen dürfte, argumentierte Analyst James Harte vom Devisenmakler Tickmill.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,59 81,53 +0,1% +0,06 +1,4% Brent/ICE 85,68 85,61 +0,1% +0,07 +1,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Erdöl profitierte vom schwächeren Dollar. Zudem stützten die Hoffnungen auf die Produktionssenkungen der Opec+ und eine Erholung der chinesischen Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.018,08 2.002,90 +0,8% +15,18 +10,7% Silber (Spot) 25,40 25,18 +0,9% +0,22 +6,0% Platin (Spot) 1.005,33 998,50 +0,7% +6,83 -5,9% Kupfer-Future 4,03 4,02 +0,2% +0,01 +5,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold lief mit dem nachgebenden Dollar nach oben und überwand wieder die 2.000-Dollar-Marke je Feinunze.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,4 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 4,3 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 0,5 Millionen Barrel nach minus 4,0 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,6 Millionen und bei Benzin ein Plus von 1,7 Millionen Barrel.

ERNST & YOUNG

Die Prüfungs- und Beratungsgeschäftsgesellschaft Ernst & Young hat ihren Plan zur eigenen Aufspaltung gestoppt. Die US-Partner hätten gegen den Vorschlag Einspruch erhoben, berichteten das Wall Street Journal und die Financial Times am Dienstag.

FORD MOTOR

will 1,8 Milliarden kanadische Dollar (rund 1,22 Milliarden Euro) in Kanada investieren, um ihren Montagekomplex im Süden Ontarios in ein Zentrum zur Herstellung von Elektrofahrzeugen umzuwandeln.

