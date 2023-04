Carnival PLC - Carnival Corporation Purchase of Shares

Carnival Corporation Purchase of Shares

In accordance with Carnival Corporation & plc's (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) previously announced stock swap program, Carnival Corporation & plc announces that on 6 April 2023, Carnival Corporation purchased 139,790 Carnival plc ordinary shares at a volume weighted average price paid of £6.99 per share. The highest price paid was £7.07 per share and the lowest price paid was £6.90 per share.

The shares will be held by Carnival Corporation in accordance with the terms of the articles of association of Carnival plc and will not carry voting rights for so long as they are held by Carnival Corporation or its subsidiaries. None of the purchased shares will be cancelled or held as treasury shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of UK law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, a schedule containing detailed information about the individual purchases is set forth below.

Max 7.07 707.200 Min 6.90 690.000 139,790 6.9929 699.2921 Issuer name ISIN Intermediary name Intermediary Code Transaction Date Transaction Time Time Zone Volume Price Currency Platform

Code Transaction reference

number Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 8:20:17 BST 122 6.998 GBP XLON 03025829827TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 8:20:17 BST 199 6.998 GBP XLON 03025829828TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 8:25:13 BST 247 6.998 GBP XLON 03025858145TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 8:31:24 BST 24 7.016 GBP XLON 03025892910TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 8:33:20 BST 31 6.994 GBP XLON 03025901279TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 8:33:20 BST 103 6.994 GBP XLON 03025901278TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 8:34:01 BST 37 6.978 GBP XLON 03025903928TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 8:35:06 BST 29 6.978 GBP XLON 03025909467TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 8:36:51 BST 91 6.984 GBP XLON 03025918097TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 8:38:19 BST 7 6.976 GBP XLON 03025923629TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 8:38:19 BST 29 6.976 GBP XLON 03025923630TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 9:18:31 BST 9 7.016 GBP XLON 03026094637TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 9:18:31 BST 29 7.016 GBP XLON 03026094638TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 9:18:31 BST 116 7.016 GBP XLON 03026094639TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 9:23:15 BST 150 7.012 GBP XLON 03026111214TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 9:23:15 BST 229 7.012 GBP XLON 03026111213TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 9:23:15 BST 520 7.016 GBP XLON 03026111215TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 9:25:05 BST 101 7.02 GBP XLON 03026116984TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 9:25:05 BST 111 7.02 GBP XLON 03026116985TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 9:25:05 BST 204 7.02 GBP XLON 03026116986TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 9:25:50 BST 83 7.012 GBP XLON 03026119999TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 9:26:27 BST 83 7.008 GBP XLON 03026122324TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 9:36:25 BST 254 7. GBP XLON 03026156272TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 9:51:52 BST 246 6.992 GBP XLON 03026207360TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 10:04:10 BST 348 6.99 GBP XLON 03026249804TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 10:06:02 BST 301 6.974 GBP XLON 03026255267TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 10:19:13 BST 127 6.958 GBP XLON 03026299999TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 10:28:33 BST 467 6.97 GBP XLON 03026326117TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 10:33:12 BST 67 6.994 GBP XLON 03026338226TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 10:35:01 BST 141 6.986 GBP XLON 03026342413TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 10:41:09 BST 500 6.99 GBP XLON 03026358381TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 10:41:12 BST 241 6.988 GBP XLON 03026358480TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 10:56:54 BST 111 6.988 GBP XLON 03026406184TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 10:56:54 BST 150 6.988 GBP XLON 03026406183TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 10:56:55 BST 295 6.988 GBP XLON 03026406203TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 10:57:01 BST 111 6.988 GBP XLON 03026406441TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 10:57:01 BST 1,681 6.988 GBP XLON 03026406445TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 10:58:29 BST 96 6.992 GBP XLON 03026410458TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 10:58:29 BST 250 6.992 GBP XLON 03026410480TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 10:58:29 BST 253 6.992 GBP XLON 03026410481TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 10:58:29 BST 350 6.992 GBP XLON 03026410457TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 10:58:34 BST 14 6.982 GBP XLON 03026410854TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 10:58:34 BST 151 6.982 GBP XLON 03026410852TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 10:58:34 BST 302 6.982 GBP XLON 03026410853TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 10:58:39 BST 95 6.978 GBP XLON 03026411286TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 10:58:40 BST 231 6.978 GBP XLON 03026411326TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 11:00:01 BST 67 6.986 GBP XLON 03026414717TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 11:00:28 BST 69 6.986 GBP XLON 03026416334TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 11:16:02 BST 118 7.002 GBP XLON 03026457735TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 11:20:28 BST 169 7 GBP XLON 03026469876TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 11:25:20 BST 83 7 GBP XLON 03026481581TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 11:25:20 BST 500 7.006 GBP XLON 03026481580TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 11:29:07 BST 317 7. GBP XLON 03026490527TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 11:38:30 BST 171 6.998 GBP XLON 03026514877TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 11:38:30 BST 294 6.998 GBP XLON 03026514878TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 11:53:12 BST 36 6.998 GBP XLON 03026550786TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 11:59:19 BST 89 6.996 GBP XLON 03026563327TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 11:59:19 BST 163 6.996 GBP XLON 03026563321TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 12:14:19 BST 258 6.994 GBP XLON 03026605418TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 12:17:35 BST 451 6.992 GBP XLON 03026612075TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 12:20:02 BST 418 6.988 GBP XLON 03026617284TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 12:38:58 BST 362 6.99 GBP XLON 03026667593TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 13:07:55 BST 8 6.986 GBP XLON 03026747999TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 13:08:26 BST 100 6.986 GBP XLON 03026751481TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 13:08:26 BST 345 6.986 GBP XLON 03026751482TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 13:12:55 BST 404 6.98 GBP XLON 03026772532TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 13:16:39 BST 377 6.988 GBP XLON 03026784317TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 13:18:14 BST 51 6.982 GBP XLON 03026788652TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 13:18:14 BST 243 6.982 GBP XLON 03026788653TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 13:18:14 BST 247 6.984 GBP XLON 03026788651TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 13:24:29 BST 312 6.98 GBP XLON 03026840482TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 13:27:09 BST 55 6.976 GBP XLON 03026850306TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 13:27:09 BST 309 6.976 GBP XLON 03026850305TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 13:56:52 BST 4 6.994 GBP XLON 03026941944TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 13:56:57 BST 4 6.994 GBP XLON 03026942172TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 13:56:59 BST 6 6.994 GBP XLON 03026942266TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 13:59:44 BST 3 6.994 GBP XLON 03026948868TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:00:27 BST 56 6.99 GBP XLON 03026952019TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:00:27 BST 878 6.99 GBP XLON 03026952015TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:17:58 BST 61 7.002 GBP XLON 03027010967TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:17:58 BST 238 7.002 GBP XLON 03027010968TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:24:37 BST 493 6.994 GBP XLON 03027032469TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:29:40 BST 439 7.016 GBP XLON 03027047573TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:29:41 BST 321 7.014 GBP XLON 03027047580TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:30:28 BST 964 7.012 GBP XLON 03027051155TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:30:56 BST 478 7.002 GBP XLON 03027052439TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:31:08 BST 124 6.998 GBP XLON 03027053469TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:31:08 BST 221 6.998 GBP XLON 03027053470TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:31:24 BST 241 6.998 GBP XLON 03027054734TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:33:25 BST 377 7.004 GBP XLON 03027066453TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:33:25 BST 433 7.006 GBP XLON 03027066455TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:33:41 BST 407 7.002 GBP XLON 03027067126TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:37:03 BST 267 7.058 GBP XLON 03027081142TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:37:34 BST 64 7.052 GBP XLON 03027082938TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:37:34 BST 98 7.052 GBP XLON 03027082937TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:37:34 BST 535 7.052 GBP XLON 03027082939TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:38:14 BST 65 7.072 GBP XLON 03027084727TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:38:32 BST 128 7.058 GBP XLON 03027085725TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:38:32 BST 300 7.058 GBP XLON 03027085724TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:38:34 BST 343 7.05 GBP XLON 03027085785TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:38:55 BST 100 7.05 GBP XLON 03027086906TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:38:55 BST 100 7.05 GBP XLON 03027086907TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:38:55 BST 157 7.05 GBP XLON 03027086909TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:38:55 BST 308 7.05 GBP XLON 03027086908TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:39:07 BST 113 7.032 GBP XLON 03027087631TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:39:13 BST 100 7.032 GBP XLON 03027087840TRLO0

Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:39:13 BST 122 7.03 GBP XLON 03027087842TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:39:13 BST 177 7.032 GBP XLON 03027087841TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:39:13 BST 184 7.03 GBP XLON 03027087843TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:39:16 BST 308 7.018 GBP XLON 03027087981TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:39:19 BST 117 7.018 GBP XLON 03027088099TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:39:25 BST 21 7.018 GBP XLON 03027088465TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:39:25 BST 101 7.018 GBP XLON 03027088466TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:39:27 BST 1 7.018 GBP XLON 03027088655TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:43:02 BST 288 6.978 GBP XLON 03027101443TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:43:10 BST 179 6.976 GBP XLON 03027101916TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:43:10 BST 250 6.976 GBP XLON 03027101915TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:43:18 BST 117 7 GBP XLON 03027102447TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:43:18 BST 160 7 GBP XLON 03027102446TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:44:10 BST 139 6.978 GBP XLON 03027104758TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:44:10 BST 250 6.978 GBP XLON 03027104757TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:45:12 BST 111 6.978 GBP XLON 03027109356TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:45:12 BST 133 6.978 GBP XLON 03027109355TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:45:12 BST 285 6.98 GBP XLON 03027109354TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:47:01 BST 167 6.96 GBP XLON 03027115201TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:47:01 BST 250 6.96 GBP XLON 03027115197TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:49:17 BST 178 6.956 GBP XLON 03027122573TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:49:17 BST 250 6.956 GBP XLON 03027122572TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:50:41 BST 401 7 GBP XLON 03027132620TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:51:35 BST 292 7 GBP XLON 03027136914TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:54:25 BST 51 6.924 GBP XLON 03027150442TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:54:25 BST 232 6.924 GBP XLON 03027150440TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:55:34 BST 112 6.924 GBP XLON 03027154899TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:55:34 BST 159 6.924 GBP XLON 03027154898TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:55:55 BST 157 6.924 GBP XLON 03027156449TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:57:11 BST 3 6.908 GBP XLON 03027161935TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:57:13 BST 25 6.908 GBP XLON 03027162071TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:57:28 BST 921 6.906 GBP XLON 03027163162TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:57:28 BST 975 6.906 GBP XLON 03027163161TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:57:45 BST 5 6.906 GBP XLON 03027164218TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:58:31 BST 321 6.908 GBP XLON 03027167130TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:58:31 BST 517 6.908 GBP XLON 03027167131TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 14:59:54 BST 1,074 6.904 GBP XLON 03027172744TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:00:03 BST 133 6.9 GBP XLON 03027173611TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:00:03 BST 445 6.9 GBP XLON 03027173612TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:00:49 BST 32 6.904 GBP XLON 03027176564TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:00:49 BST 147 6.904 GBP XLON 03027176565TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:00:49 BST 187 6.904 GBP XLON 03027176563TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:03:00 BST 303 6.93 GBP XLON 03027186010TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:03:07 BST 128 6.928 GBP XLON 03027186456TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:03:07 BST 149 6.93 GBP XLON 03027186455TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:03:33 BST 174 6.928 GBP XLON 03027188030TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:04:11 BST 250 6.918 GBP XLON 03027190431TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:07:32 BST 10 6.936 GBP XLON 03027203029TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:07:32 BST 20 6.936 GBP XLON 03027203030TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:07:32 BST 918 6.936 GBP XLON 03027203031TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:08:13 BST 294 6.924 GBP XLON 03027205346TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:10:35 BST 82 6.918 GBP XLON 03027216796TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:10:35 BST 183 6.918 GBP XLON 03027216799TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:15:50 BST 250 6.978 GBP XLON 03027239767TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:15:50 BST 643 6.978 GBP XLON 03027239768TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:15:58 BST 276 6.97 GBP XLON 03027240170TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:15:58 BST 283 6.968 GBP XLON 03027240171TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:16:08 BST 245 6.97 GBP XLON 03027240800TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:16:08 BST 250 6.97 GBP XLON 03027240801TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:16:08 BST 250 6.97 GBP XLON 03027240802TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:16:08 BST 250 6.97 GBP XLON 03027240803TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:16:08 BST 420 6.97 GBP XLON 03027240804TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:16:58 BST 377 6.96 GBP XLON 03027243219TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:20:50 BST 293 6.93 GBP XLON 03027266623TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:21:18 BST 60 6.922 GBP XLON 03027268505TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:21:18 BST 100 6.922 GBP XLON 03027268506TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:21:58 BST 131 6.918 GBP XLON 03027271310TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:21:58 BST 214 6.918 GBP XLON 03027271311TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:25:22 BST 518 6.93 GBP XLON 03027285552TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:27:19 BST 281 6.944 GBP XLON 03027293973TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:29:02 BST 184 6.936 GBP XLON 03027300253TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:29:02 BST 615 6.936 GBP XLON 03027300252TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:31:20 BST 376 6.946 GBP XLON 03027316885TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:35:43 BST 496 6.956 GBP XLON 03027334242TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:36:39 BST 115 6.948 GBP XLON 03027342888TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:38:51 BST 3 6.938 GBP XLON 03027355586TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:38:51 BST 22 6.938 GBP XLON 03027355584TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:38:51 BST 83 6.938 GBP XLON 03027355585TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:39:09 BST 112 6.93 GBP XLON 03027356760TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:39:09 BST 276 6.93 GBP XLON 03027356761TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:39:27 BST 245 6.926 GBP XLON 03027357992TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:41:04 BST 400 6.924 GBP XLON 03027366145TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:41:25 BST 99 6.926 GBP XLON 03027367380TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:41:25 BST 837 6.926 GBP XLON 03027367381TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:41:43 BST 10 6.918 GBP XLON 03027368441TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:41:44 BST 292 6.918 GBP XLON 03027368464TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:43:11 BST 81 6.908 GBP XLON 03027374902TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:43:11 BST 244 6.91 GBP XLON 03027374903TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:43:11 BST 640 6.908 GBP XLON 03027374901TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:44:14 BST 259 6.904 GBP XLON 03027379256TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:49:54 BST 371 6.926 GBP XLON 03027411369TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:54:15 BST 245 6.944 GBP XLON 03027442963TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:54:15 BST 361 6.942 GBP XLON 03027442967TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:54:40 BST 386 6.94 GBP XLON 03027446463TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:56:05 BST 80 6.932 GBP XLON 03027457657TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:56:05 BST 353 6.932 GBP XLON 03027457631TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:56:30 BST 21 6.932 GBP XLON 03027460691TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:56:30 BST 314 6.93 GBP XLON 03027460738TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:58:14 BST 430 6.926 GBP XLON 03027473968TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:58:14 BST 699 6.926 GBP XLON 03027473963TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 15:58:14 BST 999 6.926 GBP XLON 03027473964TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 16:00:48 BST 322 6.936 GBP XLON 03027491439TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 16:00:48 BST 732 6.936 GBP XLON 03027491440TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 16:02:02 BST 325 6.944 GBP XLON 03027492609TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 16:02:53 BST 20 6.942 GBP XLON 03027493273TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 16:02:53 BST 387 6.942 GBP XLON 03027493272TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 16:03:12 BST 130 6.942 GBP XLON 03027493542TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 16:03:12 BST 312 6.942 GBP XLON 03027493543TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 16:04:05 BST 762 6.95 GBP XLON 03027494403TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 16:04:38 BST 245 6.946 GBP XLON 03027494820TRLO0 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 4/6/2023 16:04:58 BST 6 6.948 GBP XLON 03027495133TRLO0