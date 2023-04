Pressemitteilung der Deutsche Rohstoff AG:

Nach erstem Quartal auf Kurs für Rekordproduktion 2023

Die Deutsche Rohstoff AG gibt einen Überblick über die Highlights der operativen Entwicklung im ersten Quartal 2023:

- Produktion im 1. Quartal rund 7% über den Erwartungen- Für 2023 auf Kurs, um deutlich über 10,000 BOEPD zu produzieren- Knight Produktion in Q1 rund 15% über Reservenschätzung- Produktion in Utah lag in Q1 rund 30% über der Reservenschätzung und damit auch deutlich über der Planung- Die Öl- und Gasproduktion aus dem Oxy JV übertraf im ersten Quartal den Reservenbericht um ca. 25%- 37% der für 2023 erwarteten und 75% der bestehenden Produktion 2023 sind zu 75 ...

