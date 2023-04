Pressemitteilung der Schletter International B.V.:

SCHLETTER GROUP BAUT FERTIGUNG UND LOGISTIK AUS

Der weltweit tätige Solar-Montagehersteller Schletter Group wird diesen Monat einen neuen Fertigungsstandort in der Türkei in Betrieb nehmen. In dem Werk in Dilovasi nahe Istanbul wird Schletter künftig vor allem für die Märkte in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Amerika produzieren. Parallel dazu erweitert das Unternehmen sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...