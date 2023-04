München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Es geht wieder los. Bei RTLZWEI kämpfen (ab 12. April) jeden Mittwoch zur besten Sendezeit, nämlich um 20:15 Uhr, die Realitystars am Star-Strand in Thailand um die Krone. Echte Kenner wissen, dass es hier um nichts anderes als die vierte Staffel von "Kampf der Realitystars" geht. Mit dabei in diesem Jahr ist neben Ur-Bachelor Paul Janke, Ex-GNTM-Kandidatin Sarah Knappik, Deutschlands bekanntestem Schrotthändler Manni Ludolf und vielen, vielen anderen, auch Ex-Bachelor-Kandidatin Eva Benetatou. Und nicht nur das: Die gebürtige Griechin und Mama eines knapp zwei Jahre alten Sohns ist auch auf dem Cover des aktuellen deutschen "Playboys". Mehr dazu erzählt sie uns am besten selbst. Eva Benetatou, ich grüß dich, Jassou!Begrüßung: "Hallo!"1. Eva, fangen wir mal mit deinem Einzug in die "Kampf der Realitystars"-Sala an. Du bist ja schon sehr Reality-TV erfahren - konntest du von dieser Erfahrung was mitnehmen nach Thailand? Hast du dich irgendwie vorbereitet, vielleicht auch eine Strategie entwickelt?O-Ton 1 (Eva Benetatou, 28 Sek.): Ich glaube, perfekt vorbereiten kann man sich nicht, im Großen und Ganzen ist jedes Reality Format immer wieder eine neue Überraschung. Eine richtige Strategie habe ich nicht, außer dass ich mir selbst eigentlich treu bleiben möchte und, ja, mich vielleicht in der einen oder anderen Situation vielleicht eher zusammenreiße, als dass ich ausraste. Ich hatte ja jetzt auch eine längere Pause durch mein Mama-Dasein und deswegen bin ich irgendwie komplett wieder bei Null und habe die Situation einfach auf mich zukommen lassen."2. In die Sala ziehen ja über insgesamt zehn Wochen 23 Reality Stars ein, wobei sich einige auch nur die Klinke in die Hand geben, wenn sie sich überhaupt begegnen. Trotzdem hocken ja ganz unterschiedliche Charaktere plötzlich rund um die Uhr aufeinander. Wie habt ihr euch verstanden?O-Ton 2 (Eva Benetatou, 32 Sek.): Es ist natürlich eine Extremsituation, wenn man 24/7 mit Personen, die man nicht kennt, plötzlich beisammen ist. Man kennt diese Menschen dann irgendwann so intensiv und auch alle Gewohnheiten, die guten und die schlechten Seiten, weil irgendwann fallen alle Masken. Es ist für mich eine sehr, sehr schöne Situation gewesen, ich habe sehr tolle Menschen kennenlernen dürfen. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß miteinander. Klar gibt es dann auch Menschen, mit denen man sich nicht unbedingt gut versteht und auf einer Wellenlänge ist: Es ist auf jeden Fall eine kleine Challenge, aber auch gleichzeitig eine kleine family, die man dort hat."3. Nun gehören zu einem Wettkampf auch knallharte Challenges, wie wir aus den ersten drei Staffeln ja schon wissen. Mit welchem Gefühl bist du im Hinblick darauf eingezogen?O-Ton 3 (Eva Benetatou, 41 Sek.): "Natürlich hat man vor den Challenges immer ein gemischtes Gefühl, weil ich persönlich zum Beispiel nicht in allem supergut bin. Ich wüsste auch nicht, wo man sagen kann, okay, das sind jetzt meine großen Stärken. Ich bin halt vielleicht sportlich und Geschicklichkeit liegt mir, aber Mathe kann ich zum Beispiel überhaupt nicht. Man kennt unterschiedliche Spiele auch von den Staffeln zuvor, allerdings gibt es auch immer wieder neue Spiele. Also, ich glaube, man kann sich gar nicht perfekt darauf vorbereiten, Außer, dass ich halt mein Problem der Nervosität habe und dann ganz schnell auch manchmal einen Blackout hab. Davor hatte ich eigentlich immer die größte Angst, dass ich halt irgendwie dann nicht funktionieren kann. Aber ich habe auch immer Spaß haben wollen und kann dann am Ende, wenn dann irgendwas falsch ist, auch über mich selbst lachen."4. Von Thailand gehen wir jetzt mal weiter auf die Kanaren. Dort hast du nämlich das Cover-Shooting für den aktuellen deutschen "Playboy" gemacht. Wie fühlt sich das an, auf dem Cover zu sein?O-Ton 4 (Eva Benetatou, 25 Sek.): "Das Playboy-Cover-Shooting war für mich eine sehr, sehr tolle riesengroße Überraschung, also ich hab mich unfassbar doll gefreut darüber. Und es hat auch unfassbar viel Spaß gemacht. Ich durfte bei dem Shooting unterschiedliche Seiten von mir kennenlernen, die ich selber noch gar nicht so richtig kannte, diese Weiblichkeit komplett ausleben. Es war natürlich ein ganz, ganz anderes und neues Abenteuer, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht: Ich bin stolz! (lacht)"5. Und wie war das Shooting selbst? Wie kann man sich das vorstellen?O-Ton 5 (Eva Benetatou, 33 Sek.): "Wir hatten zwei Shooting-Tage, die gingen von morgens bis abends zum Sonnuntergang. Man hat eine Maske dabei, einen Stylisten, natürlich auch die perfekte Fotografin und ein kleines Team, was einen immer unterstützt hat, aufgebaut hat. Man muss ja Vertrauen aufbauen können, man muss sich wohlfühlen: Man lässt halt eben die Hüllen fallen. Und das ist mir am Anfang natürlich etwas schwieriger gefallen, aber nach zwei, drei Stunden war es dann halt auch für mich in Ordnung. Ich habe mich komplett frei gefühlt und konnte, glaube ich, ganz tolle Bilder auf die Beine stellen."6. Zeigt man die Bilder dann auch stolz Freunden und Familie, oder wie hast du das gemacht?O-Ton 6 (Eva Benetatou, 23 Sek.): "Natürlich bin ich stolz auf meine Fotos und vor allem auch auf das Cover des Playboys. Aber vor meiner Mama und meinem Papa zum Beispiel habe ich natürlich großen Respekt und irgendwo auch ein Schamgefühl. Aber meine Mama ist dann eher so die Person, die auch stolz auf mich ist, der ich die Bilder auch frei zeigen kann und, ja, sie das dann einfach eher beruflich sieht. Und das Private dann, das lässt man dann einfach beiseite.""Realitystar 2023"-Anwärterin Eva Benetatou über ihr "Playboy"-Cover und ihre Zeit bei "Kampf der Realitystars 2023". Danke dir!Verabschiedung: "Cool, vielen lieben Dank!"Abmoderationsvorschlag: Neugierig geworden? Die Fotos von Eva Benetatou zieren den druckfrischen "Playboy", den es ab 13. April. zu kaufen gibt. Und ab 19. April zeigt Eva auch bei "Kampf der Realitystars" immer mittwochs ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI, was sie draufhat. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Wem das noch nicht genug ist: Im Anschluss an "Kampf der Realitystars" zeigt RTLZWEI die Live-Show "Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit".