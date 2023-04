Zur Wochenmitte deutet sich für den deutschen Aktienhandel ein ruhiger Auftakt an. Der DAX, der am Vortag ein weiteres Jahreshoch verpasst hatte, dürften zum Xetra-Handelsbeginn 0,2 Prozent zulegen. Auf dem Weg nach oben ist das Jahreshoch aus der vergangenen Woche bei 15.737 Zählern die nächste Anlaufmarke. Am Nachmittag (14.30 Uhr) könnte allerdings Bewegung in die Kurse kommen. Dann werden die US-Verbraucherpreise für den Monat März veröffentlicht. Von diesen erhoffen sich die Marktteilnehmer ...

