Die Microsoft-Aktie hat die schwächere Tendenz vom Wochenauftakt am gestrigen Dienstag fortgesetzt und 2,3% abgegeben. Rückblick: Nachdem die Microsoft-Papiere den März mit einem Plus von 15,5% beendet hatten, ging es auch in der ersten April-Woche (+1,2%) weiter aufwärts. Dabei legten die Kurse am Donnerstag 2,5% an Wert zu und stiegen mit 292,08 ...

