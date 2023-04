Das chinesische Unternehmen für autonomes Fahren, Haomo.AI Technology Co., Ltd., hat sein großes Modell DriveGPT auf seinem achten AI Day am 11. April vorgestellt, um den weltweiten Branchenteilnehmern und Forschungseinrichtungen zu helfen, grundlegende Kapazitäten aufzubauen und ihre jeweiligen Innovationen rasch herauszubringen.

DriveGPT, das weltweit einzigartige Modell im Sektor des autonomen Fahrens, basiert auf einem generativen Pre-Training-Transformer. Dabei erfolgt die Eingabe in Form einer Textsequenz nach der perzeptuellen Fusion und die Ausgabe mittels Textsequenz des Autopilot-Systems. Das Autopilot-System wird tokenisiert, um eine "Fahrsprache" für das Fahrzeug zu bilden und eine Handlungsentscheidung zu generieren.

"Haomo wird mit Partnern zusammenarbeiten, um zu ergründen, wie DriveGPT beim intelligenten Fahren, bei der Erkennung von Fahrszenarien, Verifizierung von Fahraktionen und Fahrerassistenz eingesetzt werden kann, um einer komplizierten Situation auszuweichen", sagte Gu Weihao, CEO von Haomo. Er ergänzte, dass das Fahrzeug mit DriveGPT sicherer fahren und menschenähnlicher und reibungsloser funktionieren könne und dem Fahrer den Grund seines Verhaltens logisch erkläre.

Ein neuer Wey Mocca DHT-PHEV, das erste Fahrzeug auf DriveGPT-Basis, werde bald in die Serienproduktion gehen, ergänzte er.

Neben der technologischen Weiterentwicklung verkündete Haomo auf der Veranstaltung, dass das Unternehmen nun Zulieferer von drei Automobilherstellern ist, was einen Meilenstein in der Kommerzialisierung darstellt. Haomo hat GWM bereits mit fortschrittlichen Fahrerassistenzprodukten beliefert.

Mit HPilot, dem Fahrerassistenzprodukt von Haomo ausgestattete Fahrzeuge, werden im Nahen Osten, in Südafrika und Australien verkauft, nachdem sie in diesem Jahr mithilfe von Amazon in der Europäischen Union und Israel eingeführt wurden. Haomo wird bald die Serienproduktion der mexikanischen und russischen Versionen von HPilot aufnehmen.

Haomo kooperiert weltweit mit Fahrzeugherstellern auf der Basis des "6P"-Prinzips, das mit Code, Modul, Software, Hardware, Cloud-Services und dem Gesamtschema sechs Produkte umfasst, und stellt damit seine Fähigkeiten im Bereich des autonomen Fahrens in vollem Umfang zur Verfügung.

