Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte nach weiteren moderaten Gewinnen am Vortag zum Handelsauftakt zunächst ein stabiler Start ab. Der DAX +0,22% wird zum Beginn rund 0,1 Prozent höher bei 15.673 Zähler erwartet. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Mittwoch beeinflussen:1. Uneinheitliche Kursentwicklungen an der Wall Street Die US-Aktienmärkte haben sich am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...