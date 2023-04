Am Mittwoch will die Bundesregierung überarbeitete Pläne zur Cannabis-Legalisierung in Deutschland vorstellen. "Die Legalisierung von Cannabis: sie kommt doch", so Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vorab bei Twitter. Das Thema Cannabis bietet auch Chancen für Anleger. Einen Wert haben allerdings nur wenige Marktteilnehmer auf dem Schirm: Dermapharm.

