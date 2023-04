Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S4/38: Applaus für UBM, Flatex bei RBI zu schnell, Einladung in die Wiener Börse für 19.4.Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/38 geht es um Events für Instis (Zürs) und Private (Börsentag Wien 15.4., Säulenhalle Wiener Börse 19.4.). Zunächst Applaus für die UBM: Gestern wurden 150 Jahre UBM an der Wiener Börse gefeiert, allein in den vergangenen 25 Jahren davon machte die Aktie 345 Prozent Plus, dies ohne Dividenden. Eine ...

