12.04.2023 Zugemailt von / gefunden bei: Froots (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Österreichisches WealthTech froots bietet Finanzprodukt an, das über die staatliche Einlagensicherung hinausgeht Froots bietet Anlage in Geldmarktfonds (in Euro denominiert) zu den Selbstkosten (Custodian-Fee) 0,25% + Produktkosten Geldmarktfonds bieten für größere Vermögen eine etablierte Alternative zur staatlichen Einlagensicherung in Österreich Liquides Finanzmarktinstrument, dass schnell verkauft werden kann Banken geben Zinsen aktuell nicht weiter: Geldmarktfonds ...

Den vollständigen Artikel lesen ...