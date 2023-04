Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwochmorgen kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.675 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Größte Gewinner waren am Morgen die Aktien von Daimler Truck und Vonovia, während die Papiere von Merck die größten Verluste zu verbuchen hatten. Am Nachmittag werden die Anleger mit Interesse auf neue Inflationsdaten aus den USA blicken. Bis dahin würden sich die Marktteilnehmer wohl zurückhalten, sagte Marktanalyst Andreas Lipkow am Morgen. "Das Inflationsthema ist für viele Spekulationen und Konjunkturentwicklungen verantwortlich und hat nicht an Brisanz verloren."



Insbesondere die Antwort der US-Zinspolitik auf die zuletzt erfolgte Inflationsdynamik sei nicht spurlos an den Kapitalmärkten vorbeigezogen. "Zusätzlich dürfte das Sitzungsprotokoll der letzten US-Notenbanksitzung in Augenschein genommen werden: Gibt es doch Auskunft darüber, wie sich die Notenbankmitglieder bei den Abstimmungen verhalten haben." Die Marktteilnehmer wollten die Fed zu Zinssenkungen ab dem zweiten Halbjahr forcieren. "Dieser Annahme könnte jedoch kategorisch eine Absage erteilt werden und die Finanzmärkte entsprechend darauf mit Kursverlusten reagieren", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0930 US-Dollar (+0,17 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9149 Euro zu haben.