Die Patient Safety Movement Foundation feiert ihr 10-jähriges Bestehen mit einer Präsenzveranstaltung, die weltweit renommierte Experten zusammenbringt, um die aktuellen Herausforderungen und Lösungen im Bereich Patientensicherheit zu erörtern. Der World Patient Safety, Science and Technology Summit findet in Newport Beach, Kalifornien, am 1. und 2. Juni 2023 statt.

"Dies ist unser erstes Präsenzgipfeltreffen seit der Pandemie und wir haben ein unvergessliches Event mit unglaublichen Sprechern und Diskussionsteilnehmern zusammengestellt", sagte Dr. Michael Ramsay, Chief Executive Officer, Patient Safety Movement Foundation. "Die Covid-19-Pandemie hat die Sicherheitslücken in unseren Gesundheitssystemen herausgestellt, wovon nicht nur unsere Patienten, sondern auch unsere Fachkräfte im Gesundheitswesen betroffen waren. In den letzten Jahren haben Krankenhäuser, die Actionable Evidence-Based Practices umsetzen, in Bereichen wie Krankenhausinfektionen null Todesfälle gemeldet. NULL Schaden für Patienten ist möglich, aber es wird nicht ohne Ihre uneingeschränkte Verpflichtung und Beteiligung passieren."

Das Gipfelreffen 2023 wartet mit den folgenden Keynotes auf:

Jannicke Mellin-Olsen, MD, DPH, frühere Präsidentin der World Federation of Societies of Anesthesiologists

Dr. Anthony Staines, Ph.D., Leiter des Programms für Patientensicherheit bei der Fédération des hôpitaux vaudois, Schweiz

Don Berwick, MD, MPP, FRCP, früherer Verwalter der Zentren für Medicare und Medicaid Services

Die Teilnehmer*innen werden mitunter die Gelegenheit haben, Führungskräften im Gesundheitswesen zuzuhören, darunter Sir Liam Donaldson, früherer Chief Medical Officer des Vereinigten Königreichs, und Neelam Dhingra, die die Transformative Flagship Initiative der Weltgesundheitsorganisation "A Decade of Patient Safety 2021-2030" (Ein Jahrzehnt der Patientensicherheit 2021-2030) leitet. Das Gipfeltreffen umfasst sieben Forumsdiskussionen, die von angesehenen Führungskräften im Gesundheitswesen geleitet werden und diverse Themen zu Patientensicherheit abdecken, darunter:

Der Beratungsausschuss des Präsidenten über Wissenschaft und Technologie

Verhinderung von Schaden am Patienten: Prädiktive Analyse und künstliche Intelligenz

Der Weg zu Null Schaden

Staatliche Behörde für Patientensicherheit

Patientensicherheit in den Nachrichten

Sicherheit von Opioiden

Die Interaktion mit Patient und Familie

Das Gipfeltreffen 2023 bietet eine einmalige Gelegenheit, die Sicherheitskultur Ihrer Organisation neu zu bekräftigen und Verbindungen zu Gleichgesinnten weltweit herzustellen, um vermeidbare Schäden an Patienten und Fachkräften im Gesundheitswesen zu verhindern. Zu den Teilnehmern gehören Experten für Patientensicherheit, Ärzte, Verwaltungspersonal im Gesundheitswesen, politische Entscheidungsträger, Vertreter der MedTech- und Biotech-Branchen sowie Patienten und Fürsprecher von Patienten.

"In meinen mehr als 15 Jahren in Systemtechnik und Patientensicherheit ist der World Patient Safety, Science and Technology Summit die erste Veranstaltung, die alle Beteiligten des Gesundheitswesens unter einem Dach zusammenbringt. Wir entwickeln und operationalisieren Lösungen in Zusammenarbeit mit Ärzten, Fürsprechern für Patientensicherheit, politischen Entscheidungsträgern und Krankenhausverwaltern. Zusammen können wir von der Vergangenheit lernen, auf die Implementierung von Actionable Evidence-Based Practices in der Gegenwart fokussieren und eine Zukunft mit null vermeidbarem Schaden sicherstellen", so Dr. Sanaz Massoumi, Chief Operating Officer der Patient Safety Movement Foundation.

Das Gipfeltreffen steht allen Interessenten offen, die Lösungen für die drängendsten Herausforderungen im Bereich Patientensicherheit planen, insbesondere vermeidbare medizinische Fehler und Todesfälle in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen auf der ganzen Welt. Um sich für den Summit 2023 anzumelden oder weitere Informationen darüber einzuholen, besuchen Sie bitte: https://psmf.org/event/10th-annual-world-patient-safety-science-technology-summit/.

ÜBER DIE PATIENT SAFETY MOVEMENT FOUNDATION

Im Jahr 2012 gründete Joe Kiani die gemeinnützige Patient Safety Movement Foundation (PSMF), um vermeidbare medizinische Fehler in Krankenhäusern zu verhindern. Sein Team arbeitete mit Experten für Patientensicherheit aus der ganzen Welt zusammen, um Actionable Evidence-Based Practices (AEBP) zu erstellen, die die größten Herausforderungen ansprechen. Die AEBP sind für Krankenhäuser kostenlos online verfügbar. Krankenhäuser werden ermutigt, sich formell zu NULL vermeidbaren Todesfällen zu verpflichten, und Unternehmen der Gesundheitstechnologie werden gebeten, den Open Data Pledge zu unterschreiben, um ihre Daten zur Verfügung zu stellen, damit prädiktive Algorithmen entwickelt werden können, die Fehler identifizieren können, bevor sie tödlich werden. Der jährliche World Patient Safety, Science Technology Summit der Stiftung bringt alle Interessengruppen zusammen, einschließlich Patienten, Anbieter im Gesundheitswesen, Medizintechnikunternehmen, staatliche Arbeitgeber und private Zahler. Die PSMF wurde mit Unterstützung der Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare gegründet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte psmf.org.

