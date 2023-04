FXCM Group, LLC ("FXCM Group" oder "FXCM"), der führende internationale Anbieter von Online-Devisenhandel, CFD-Handel und damit verbundenen Dienstleistungen, hat heute eine neue Plattform und Webanwendung eingeführt, die in den kommenden Monaten eine Expansion ermöglichen wird.

In Partnerschaft mit Adaptive Financial Consulting, einem führenden Anbieter von maßgeschneiderten Lösungen für Handelstechnologie, hat FXCM eine neue webbasierte Plattform eröffnet, die darauf ausgelegt ist, eine größere Anzahl von Instrumenten und eine progressive Webanwendung (PWA) zu unterstützen, die einen besseren weltweiten Zugang zu den Produkten und Dienstleistungen von FXCM bietet.

Der Einzelhandel erreichte Anfang dieses Jahres ein Allzeithoch, wobei die nicht-institutionelle Marktbeteiligung etwa 23 des Marktvolumens ausmachte. Die neuen Plattformen von FXCM wurden entwickelt, um diesem immer wichtiger werdenden Marktsegment den Zugang zu Schlüsselmärkten noch leichter zu machen. Hier werden ihm die nötigen Tools bereitgestellt, um neue Gelegenheiten zu nutzen.

Die neue webbasierte Plattform von FXCM, die mit React-Technologie erstellt wurde, ersetzt die vorherige Webplattform des Unternehmens. Die Plattform befindet sich noch in einer frühen Beta-Phase und FXCM arbeitet derzeit an einer Reihe hochinteressanter Tools und Funktionen, die in den kommenden Monaten freigegeben werden sollen.

Der neue persönliche Web-Assistent (PWA) von FXCM bietet Benutzern ein App-ähnliches Erlebnis, ist aber weiterhin über einen Webbrowser zugänglich, sodass keine App heruntergeladen und installiert zu werden braucht. Stattdessen kann der PWA einfach zum Startbildschirm des Benutzers hinzugefügt werden. Er verbessert auch den Zugang, insbesondere für Kunden in Jurisdiktionen, die keinen Zugang zu den systemeigenen Handelsanwendungen von FXCM in ihren lokalen Geschäften haben, und es funktioniert offline und unter Netzwerkbedingungen niedriger Qualität.

Brendan Callan, CEO von FXCM, kommentierte: "Die Handelstechnologie ändert sich ständig und für die führenden Akteure ist es wichtig, Neuerungen zu übernehmen, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu bleiben. Unsere neue Plattform und webbasierte App bieten unseren Kunden die optimale Erfahrung und eine Reihe von Produkten und Tools, die sie für ihren Erfolg benötigen. Unser Team hat mit Unterstützung von Jefferies an einigen hochinteressanten Entwicklungen gearbeitet, die wir im Laufe der kommenden Monate gerne auf dem Markt verfügbar machen möchten."

Die beiden neuen Plattformen ergänzen die bestehenden proprietären Handelsplattformen von FXCM, die Vorzeige-Handelsplattform "Trading Station Desktop" und die systemeigene mobile Anwendung für IOS und Android "Trading Station Mobile". Zusätzlich zu proprietären Plattformen stellt FXCM auch ein umfangreiches MT4-Angebot bereit sowie API-Handelsmöglichkeiten über eine proprietäre API, FIX und Java.

ENDS

Über FXCM:

FXCM ist ein führender Anbieter von Online-Devisenhandel (FX), CFD-Handel und damit verbundenen Dienstleistungen. Das 1999 gegründete Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, globalen Händlern Zugang zum größten und liquidesten Markt der Welt zu verschaffen, indem es innovative Handelsinstrumente anbietet, hervorragende Handelspädagogen beschäftigt, strenge Finanzstandards erfüllt und sich bemüht, das beste Online-Handelserlebnis auf dem Markt zu bieten. Kunden genießen die Vorteile des mobilen Handels, der Auftragsausführung mit einem Klick und des Handels aus Echtzeit-Charts heraus. Darüber hinaus bietet FXCM informative Kurse zum Devisenhandel an und stellt Handelstools, proprietäre Daten und erstklassige Ressourcen bereit. FXCM Pro bietet Privatmaklern, kleinen Hedgefonds und Schwellenmarktbanken Zugang zu Großhandels-Transaktionen und Liquidität, während hoch- und mittelfrequenten Fonds Zugang zu Prime-Brokerage-Diensten über FXCM Prime gewährt wird. FXCM ist ein Leucadia-Unternehmen.

