Original-Research: Evy Solutions GmbH - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu Evy Solutions GmbH



Unternehmen: Evy Solutions GmbH

ISIN: DE000xxxxxxx



Anlass der Studie: GBC Managementinterview

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Schaffer



12.04.2023 - GBC Managementinterview mit Michael Vogel, Co-Gründer und Geschäftsführer der Evy Solutions GmbH

KI-Start-up Evy Solutions mit Finanzierungsrunde: "Unsere KI hat sich in der Praxis bewährt und jetzt gilt es, europaweit auszurollen und zu skalieren."





Das Start-up Evy Solutions GmbH ist angetreten, die Dokumentenverarbeitung zu revolutionieren. Die App "Evy Xpact" basiert auf einer eigens entwickelten Künstliche Intelligenz (KI) und ermöglicht die automatische Verarbeitung. Mit einem Automatisierungsgrad von nahezu 100 Prozent sieht sich Evy im Wettbewerb mit beispielsweise Rossum und Abbyy im Vorteil und hat Unternehmen wie ABB robotics, creditreform und Antalis als Kunden gewinnen können. Neben dem europaweiten Rollout sollen künftig auch Kooperationen mit Systemhäusern wie der GFC-Gruppe den Umsatz ankurbeln und zur Skalierung des Geschäftsmodells beitragen. So soll der Umsatz innerhalb von 2 Jahren verfünffacht werden. Zur Finanzierung der Vertriebsoffensive führt die Evy Solutions derzeit eine Finanzierungsrunde durch. Im Gespräch mit den Analysten von GBC Research erläutert Gründer Michael Vogel das Geschäftsmodell und die Wachstumsstrategie.



GBC: Herr Vogel, stellen Sie Ihr Unternehmen bitte kurz vor.

Vogel: Mit unserer KI-Software "Evy Xpact" können Unternehmen ihren Posteingang, das Dokumentenmanagement und die Analyse vollständig automatisieren. Sie sparen also Zeit und Geld. Gegründet wurde Evy Solutions 2017 von Arian Storch und mir. Der von Arian entwickelte Algorithmus ist textbasiert und mit ihm lassen sich sämtliche Dokumente egal ob in Papier- oder elektronischer Form verarbeiten. Die Inhalte von Briefpost, Emails, PDFs, JPGs, Word- und Excel-Dateien werden auf Schlüsselbegriffe analysiert und die identifizierten Daten automatisch in die betrieblichen Systeme und Abläufe integriert.



GBC: Eine automatisierte Integration gibt es noch nicht?

Vogel: Unternehmen verfügen zwar über moderne Software für den allgemeinen Betrieb, die Buchhaltung und das Personalwesen sowie Datenbanklösungen. Doch alle stehen vor einer Herausforderung: Wie kommen die relevanten Daten beispielsweise aus Rechnungen, Verträgen oder Lieferscheinen in den elektronischen Betriebsablauf? Dieser Schritt erfolgt immer noch manuell und stellt einen riesigen Aufwand dar.



GBC: Und diesen Aufwand reduzieren Sie?



Vogel: Richtig. Beispielsweise bei der Firma Antalis mit Sitz in Frechen. Bei dem Großhändler für Papier und Verpackungen gehen jeden Tag über 1.000 Bestellungen ein. Dank unserer KI wird inzwischen jede Bestellung innerhalb von Sekunden vollautomatisch analysiert, auf Richtigkeit geprüft und direkt in das bestehende ERP-System - in diesem Fall SAP - gespeichert. Dies erfolgt 90 Prozent schneller als bei der manuellen Bearbeitung.

GBC: Aber es gibt auch Wettbewerber wie beispielsweise Rossum, Kofax und Abbyy?



Vogel: Natürlich sind wir nicht allein und der Markt ist grundsätzlich auch groß genug für mehrere Anbieter. Doch hat Evy ein echtes Alleinstellungsmerkmal und hat sich damit im Vergleich gegen interne IT-Abteilungen und Wettbewerber durchgesetzt: Der textbasierte Ansatz unserer KI. So verfügt sie über ein natürliches Sprachverständnis und erkennt inhaltliche Zusammenhänge. Daher ist es der Software egal, an welcher Stelle im Text die relevanten Informationen stehen. Ein schönes Beispiel hierfür ist das Auslesen und Klassifizieren von E-Mails. Die meisten Lösungen können die Inhalte von E-Mails nicht auslesen, da diese in der Regel keiner bestimmten Form - wie Beispiel in einem PDF Formular - folgen. Für unsere KI ist das kein Problem. Darüber hinaus optimiert unsere Texterkennung die Software selbstlernend. Somit erreicht die Lösung bereits nach drei bis vier Wochen im Einsatz eine Zuverlässigkeit von 99 Prozent, der händische Bearbeitungsaufwand reduziert sich auf 1 Prozent der Dokumente. Mir ist kein Wettbewerber bekannt, der bei unstrukturierten Texten mehr als 60 Prozent schafft - also weit entfernt von vollautomatisiert.



GBC: Und welche Vorteile bietet ihre Software noch?



Vogel: Einfaches Onboarding innerhalb eines Tages. Während andere Anbieter bis zu mehreren hunderttausend Musterdokumente benötigen, reichen bei Xpact bereits 20 bis 50. Auch auf der technologischen und rechtlichen Ebene haben wir unsere Software optimiert. Vielleicht werde ich jetzt zu technisch, aber dies ist in der Praxis wichtig. Die Implementierung unserer Lösung in die bestehende IT-Landschaft erfolgt mittels einer API-Schnittstelle, eines sFTP-Zugangs oder einer einfachen Postfachüberwachung. Nach intensiver Arbeit hat Evy inzwischen die SOC 1 Typ 2 Zertifizierung geschafft und ist damit "GoBD compliant". Fur die Kunden bedeutet das, dass sie mit Evy Xpact eine GoBD-konforme und attestierte Software haben, die Unternehmensbelege zu 100% vollautomatisch, blind verarbeitet und zudem bei betriebswirtschaftlichen Unternehmensprufungen akzeptiert wird. Diese Zertifizierung war beispielsweise bei unserem Kunden ABB Robotics wichtig. Außerdem ist bei uns eine 100prozentige DSGVO-Konformität sichergestellt und alle Daten werden ausschließlich auf Servern in Deutschland verarbeitet.



GBC: Und jetzt wollen Sie den Vertrieb intensivieren?

Vogel: Die Zeit ist reif für Wachstum und Skalierung. Unsere Software hat inzwischen mehr als 3 Mio. Dokumente analysiert und mehr als 40 Unternehmen überzeugt. In den vergangenen Monaten haben wir die Benutzeroberfläche nochmals vereinfacht und den Onboarding-Prozess verkürzt. Der Vertrieb lief bisher im Wesentlichen über mich. Daher haben wir uns zunächst auf die Logistik- und Transportbranche fokussiert. Dabei ist das Potenzial so viel größer. Jetzt wollen wir den Direktvertrieb durch bis zu 10 neue Mitarbeiter intensivieren. Außerdem haben wir bereits erste Kooperationen mit Verbänden, Einkaufsgemeinschaften und IT-Systemhäusern - letztere integrieren unsere Software als Modul in ihr Gesamtpaket - geschlossen. Diese ermöglichen uns bereits jetzt schneller zu wachsen.

GBC: Und wie sehen ihre Wachstumsziele aus?



Vogel: Derzeit haben wir 30 Mitarbeiter und planen mit einem Jahresumsatz von rund 2 Mio. Euro. Wir sind davon überzeugt, bis zum Jahr 2025 mit einem Team von 40 den Umsatz auf 10 Mio. Euro steigern zu können und dabei ein deutlich zu skalieren.



GBC: Um dies zu erreichen läuft derzeit eine Finanzierungsrunde. Zu welcher Bewertung?



Vogel: Unsere Finanzierung und Expansion waren bisher bewusst konservativ. In die Entwicklung von Evy sind bisher rund 4 Mio. Euro geflossen. Dies ist für ein Software-Startup wohl alles andere als viel. Bei einer Bewertung von 20 Mio. Euro streben wir jetzt eine Finanzierungsrunde von rund 2 Mio. Euro an.



GBC: Abschließend. Ihr Wettbewerber Rossum hat 2021 bei der letzten Runde 100 Mio. USD eingesammelt. Die Bewertung soll zwischen 500 Mio. und 1 Mrd. USD gelegen haben.



Vogel: Glückwunsch, da wurde das perfekte Zeitfenster getroffen. Zuerst war ich etwas erschrocken und fragte mich, ob sie mit dem Kapital den Markt aufrollen. Doch dann sah ich, dass es für den Aufbau von Servicecentern genutzt wird. Denn die Bearbeitung funktioniert wohl nur teilautomatisch und dauert 24 Stunden - bei uns in Echtzeit -, da wohl noch sehr viel händisch angepasst wird - daher auch die über 100 Mitarbeiter. Da sind wir - wie zuvor besprochen - sehr viel schlanker und automatisierter. Daher zahlen Kunden bei uns auch deutlich weniger.



GBC: Herr Vogel, vielen Dank für das Gespräch.









Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26765.pdf



Kontakt für Rückfragen

Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (4, 5a, 6a, 7, 10,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum (Uhrzeit) der Fertigstellung: 11.04.2023 (15:02 Uhr) Datum (Uhrzeit) der ersten Veröffentlichung: 12.04.2023 (10:00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°