Köln (ots) -Seit dem 1. April 2023 unterstützt Nils Tiedemann das Underwriting-Team des D&O-Versicherungsanbieters VOV. Der Jurist kommt vom Industrieversicherungsmakler Marsh, wo er in den letzten Jahren als Fachexperte im Bereich Financial Lines tätig war. Mit Nils Tiedemann gewinnt die VOV einen versierten Risikospezialisten mit viel Expertise auf dem Gebiet Organ- und Managerhaftung, der ihr bestehendes Expertenteam optimal ergänzt."Ich freue mich sehr, mit Nils Tiedemann einen erfahrenen und geschätzten Kollegen für uns gewonnen zu haben. Er ist mit seiner umfassenden D&O-Erfahrung fachlich und als Mensch eine große Bereicherung für unser Underwriting sowie das gesamte VOV-Team," sagt Alexander Probst, CEO der VOV GmbH.Nils Tiedemann ergänzt: "Für mich war es nach vielen Jahren auf Maklerseite Zeit, einen beruflichen Perspektivwechsel zu vollziehen und auf die Anbieterseite zu wechseln. Die VOV bietet mir neben den sehr guten Rahmenbedingungen und viel Flexibilität die Möglichkeit, meine Expertise in ein hochqualifiziertes Team einzubringen und weiter auszubauen."Bildmaterial: Portrait Nils Tiedemann (https://vov.eu/wp-content/uploads/2023/04/nils-tiedemann.jpg.jpg)Über die VOV: D&O VersicherungenDie VOV ist Pionierin unter den deutschen D&O-Versicherungsanbietern. Seit 1996 agiert sie als Managementgesellschaft für namhafte Versicherer am Markt. Das sind heute: Continentale Sachversicherung AG, Generali Versicherung AG, HDI Global Specialty SE, Inter Allgemeine Versicherung AG und Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG. Die mehr als 40 Mitarbeiter:innen der VOV sind an den Standorten Köln und Hamburg zuständig für die Bearbeitung und die Verwaltung des gesamten D&O-Geschäfts rund um Organhaftung und Managerservices.Pressekontakt:VOV D&O VersicherungenSibylle Laux+49 221 931293-57slaux@vov.euIm Mediapark 550670 Kölnwww.vov.euOriginal-Content von: VOV GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115995/5484076