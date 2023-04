Die agile Organisationsberatung SO:NJU wird künftig von einer Doppelspitze geleitet: Die Gründerin und Geschäftsführerin Sonja Fritschi hat Konstantin Fellner als weiteren Geschäftsführer in die Führungsebene geholt. Er übernimmt zugleich die Leitung des neuen Standorts am Münchener Viktualienmarkt, der zusätzlich zum Hamburger Stammsitz eröffnet wird.

"SO:NJU steht für die Leidenschaft, Menschen in ihren Stärken zu befähigen", sagt Sonja Fritschi. Den Maßstab setzt sie auch in ihrem eigenen Unternehmen an: "Meine große Leidenschaft ist das Coaching, und durch die neue Doppelspitze kann ich mich dem künftig verstärkt widmen", so die Expertin für innovative Modelle der Zusammenarbeit und Digitalisierung weiter. Außerdem wird sie die kontinuierliche Erweiterung des Beratungs-Portfolios vorantreiben.

Konstantin Fellners Hauptaugenmerk wird darauf liegen, SO:NJU durch eine innovative und stabile Unternehmens- und Teamstruktur weiter auszubauen. Dabei kommt ihm sein gesunder Mix aus Strategie und Pragmatismus zugute. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Sonja und dem großartigen Team bei SO:NJU den Mut zur Veränderung zu fördern und neue, innovative Arbeitswelten zu gestalten", sagt Fellner.

Die Eröffnung eines weiteren Standorts in München unterstreicht das kontinuierliche Wachstum von SO:NJU und sorgt zugleich für eine besser Nähe zu den süddeutschen Kund:innen des Beratungsunternehmens. "Der authentische, respektvolle Umgang auf Augenhöhe zu jeder Zeit ist bei uns keine leere Phrase, sondern eine selbstverständliche Bedingung der Zusammenarbeit", so Sonja Fritschi.

Über SO:NJU

Die SO:NJU GmbH mit Sitz in Hamburg und München ist eine agile Organisationsberatung für innovative Arbeitswelten. Das 14-köpfige Team unterstützt Unternehmen dabei, in stark wachsenden Strukturen schnell, flexibel und innovativ zu bleiben. Dazu bedient SO:NJU sich einer Vielfalt an Methodenkompetenz und einem agilen Mindset, mit dem das Miteinander nach NJU Work Prinzipien gestaltet wird. Dabei stehen die Autonomie der Mitarbeitenden und Führungskräfte bei gleichzeitiger Unterstützung von Potenzial, Weiterentwicklung und Zusammenhalt im Vordergrund. www.so-nju.com

