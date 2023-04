Die aktuell längste Serie: Uniqa mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 4.87%) - die längste Serie dieses Jahr: Deutsche Telekom 12 Tage (Performance: 10.45%). Tagesgewinner war am Dienstag ThyssenKrupp mit 5,32% auf 6,77 (109% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 3,87% - es war der 1. Tagessieg 2023, Rang 29 im dad.at trending) vor Semperit mit 4,72% auf 25,50 (45% Vol.; 1W 2,20%) und Lyft mit 4,44% auf 10,35 (67% Vol.; 1W 8,38%). Die Tagesverlierer: Leoni mit -6,98% auf 0,34 (31% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -41,98%), Evotec mit -6,73% auf 18,77 (198% Vol.; 1W -5,77%), Ahlers mit -5,77% auf 0,73 (29% Vol.; 1W 5,00%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Tesla (43249,69 Mio.), Apple (15322,38) und Amazon (12073,9) ....

Den vollständigen Artikel lesen ...