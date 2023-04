München (ots) -Triumph für die deutschen Eishockey Frauen bei der Weltmeisterschaft in Kanada: durch ein 2:1 gegen Ungarn schließt die DEB-Auswahl die WM-Gruppenphase als Zweite hinter Finnland ab. Die Mannschaft von Thomas Schädler ist nach dem 3. Sieg fürs Viertelfinale am Donnerstag qualifiziert, dort warten die starken US-Amerikanerinnen. Live und kostenlos ab 19.30 Uhr bei MagentaSport. "Wir hatten eine sehr gute Vorrunde. Wir haben uns gesteigert als Mannschaft, haben das Eishockey gespielt, das wir uns vorgenommen haben", so Bundestrainer Thomas Schädler, der rundum glücklich mit dem bisherigen Turnierverlauf der WM schien. Nicola Eisenschmid, auch gegen Ungarn mit einem Treffer erfolgreich, hofft gegen USA, "dass wir viel Druck auf die Gegner ausüben, dass wir gute Forechecks fahren. Da machen wir einfach weiter, dann funktioniert das schon." DEB-Sportdirektor Christian Künast erhofft sich von der sicheren Qualifikation einen Impuls für das deutsche Frauen-Eishockey: "Wir können positiv in die Zukunft schauen." In Kassel bricht am Donnerstag eine neue Ära an: Harold Kreis feiert Premiere als Bundestrainer mit dem ersten WM-Test der Männer-Auswahl gegen Tschechien. Ab 19.15 Uhr, ebenfalls live und kostenlos bei MagentaSport.Nachfolgend die wichtigsten Aussagen vom Abschluss der WM-Gruppenphase in Kanada - das Viertelfinale läuft am Donnerstag live und kostenlos bei MagentaSport. Das entscheidende DEL-Halbfinale 7 zwischen München und Wolfsburg, um den Finalgegner von Ingolstadt für Freitag zu ermitteln, startet heute ab 19.15 Uhr live bei MagentaSport. Die Männer-Nationalmannschaft eröffnet morgen die WM-Vorbereitung: ab 19.15 Uhr gegen Tschechien.Stimmen aus Kanada: Deutschland - Ungarn 2:1Die Geschichte des letzten Gruppenspiels aus deutscher Sicht: Super-Start im 1. Drittel mit 2:0-Führung, dann den Ungarinnen zu viel Raum gegeben, im letzten Drittel top verteidigt und gekämpft. Die deutsche Mannschaft qualifiziert sich durch den 3. Sieg locker fürs Viertelfinale, trifft dort auf USA. Die Partie wird am Donnerstag ab 19.30 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport gezeigt.Nicola Eisenschmid, traf in den beiden letzten Partien, hob die "gute Stimmung, die Intensität, die Schussblocks" im deutschen Team hervor. "Wir machen einfach weiter wie bisher. Dass wir viel Druck auf die Gegner ausüben, dass wir gute Forechecks fahren. Da machen wir einfach weiter, dann funktioniert das schon.""Wir hatten eine sehr gute Vorrunde. Wir haben uns gesteigert als Mannschaft, haben das Eishockey gespielt, das wir uns vorgenommen haben. Jetzt freuen wir uns aufs Viertelfinale." Bundestrainer Thomas Schädler war wirklich glücklich - mit dem Turnierverlauf und mit dem Sieg über die Ungarinnen: "Wir hatten in richtig gutes 1. Drittel mit einer 2:0-Führung. Nach dem frühen Anschlusstreffer der Ungarinnen im 2. Drittel haben wir ein bisserl den Faden verloren. Wir haben dann doch noch einen Weg gefunden, das Spiel für uns zu entscheiden."Für einen Sieg gegen die USA im Viertelfinale müsse "alles passen". Die USA hat nur ein Spiel gegen die Weltmeisterinnen von Gastgeber Kanada verloren.DEB-Sportdirektor Christian Künast sprach von einer "sehr, sehr reifen Leistung" vor allem im 1. Drittel. Die Mannschaft habe "spielerisch und kämpferisch" überzeugt. "Wir haben uns verdient fürs Viertelfinale qualifiziert. Das war ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Das tut dem Frauen-Eishockey gut, dass wir uns so sicher für das Viertelfinale qualifiziert sind. Wir können positiv in die Zukunft schauen."IIHF Frauen-WM 2023 live und kostenlos bei MagentaSportDonnerstag, 13.04.2023ab 19.30 Uhr: USA - DeutschlandFreitag und Samstag: Platzierungsspiele und HalbfinalsWM-Vorbereitung der deutschen Männer-Nationalmannschaft:Donnerstag, 13.04.2023Ab 19.15 Uhr: Deutschland - TschechienSamstag, 15.04.2023Ab 16.45 Uhr: Deutschland - TschechienPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5484127