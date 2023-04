Frequentis verfügt über eine gut gefüllte Auftragspipeline. Der Auftragsstand liegt per Ende 2022 bei 522 Mio. Euro (+11,6 Prozent) und somit erstmals über einer halben Mrd. Euro. "Dies ist unserem stabilen Geschäftsmodell geschuldet", erklärt CEO Norbert Haslacher bei der Online-Pressekonferenz. Er hebt speziell die R&D- und M&A-Aktivitäten des Konzerns, der 500 Kunden in 150 Länder betreut, hervor. So habe man es geschafft, Innovationsführer und industrieprägend, etwa bei UTM (Unmanned Traffic Management, Drohnen) oder Mission Critical Services, zu sein. "Wir verkaufen unser UTM-System mittlerweile europaweit", so der CEO. Der Auftragseingang zeigt einen Wert von 404,8 Mio. Euro (+21,5 Prozent). Der Umsatz konnte um 15,7 ...

