BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat nach der vom Internationalen Währungsfonds (IWF) gestellten Prognose einer Rezession in Deutschland bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen angemahnt. "Was mich besorgt, ist, dass unsere wirtschaftliche Entwicklung nicht so gut ist, wie sie sein könnte", sagte Lindner in einem Videostatement auf dem Flug zur Frühjahrstagung des IWF in Washington, das das Finanzministerium am Morgen auf seiner Internetseite veröffentlichte.

"Nach den Prognosen des Währungsfonds wird Deutschland eine Rezession erleben. Da müssen wir also dranbleiben und müssen überlegen, wie wir die wirtschaftliche Erholung und wie wir das Wachstum verstärken - nicht durch Geld, nicht durch öffentliche Ausgaben, sondern dadurch, dass wir die Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft und die Arbeitsplätze bei uns verbessern." Es gebe "unverändert eine sehr hohe Inflation und viele finanzielle Risiken", konstatierte der Finanzminister. Allerdings habe der IWF die deutsche Finanzpolitik gelobt, "also die Bekämpfung der Inflation durch geordnete Haushaltspolitik und kontrollierte Staatsausgaben".

Der IWF sagt Deutschland in seinem jüngsten Weltwirtschaftsausblick für dieses Jahr einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 0,1 Prozent voraus und erwartet für 2024 nur noch einen BIP-Zuwachs um 1,1 Prozent. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute hatten vor einer Woche hingegen für 2023 ein BIP-Plus von 0,3 Prozent und für 2024 einen Zuwachs um 1,5 Prozent vorhergesagt, und die fünf Wirtschaftsweisen Ende März Zuwächse um 0,2 Prozent und 1,3 Prozent. Die Bundesregierung erwartet offiziell ein BIP-Plus von 0,2 Prozent in diesem und 1,8 Prozent im kommenden Jahr. Diese Prognosen stammen allerdings aus dem Januar.

