Samsung Display und Ferrari werden gemeinsam eine hochmoderne Display-Lösung für Ferrari-Fahrzeuge der nächsten Generation entwickeln

Samsung Display meldete heute, dass das Unternehmen auf dem Samsung Display Campus im koreanischen Asan gemeinsam mit Ferrari eine Absichtserklärung (MOU) unterzeichnet hat. Inhalt der Erklärung ist die Entwicklung einer Display-Lösung, die in den Ferrari-Modellen der nächsten Generation zum Einsatz kommen soll. JS Choi, President und CEO von Samsung Display, sowie Benedetto Vigna, CEO von Ferrari, nahmen an der feierlichen Unterzeichnung teil.

Samsung Display CEO JS Choi (right) and Ferrari CEO Benedetto Vigna (left) shake hands after a Memorandum of Understanding signing ceremony held at Samsung Display's Asan campus in Korea. (Photo: Business Wire)

Im Rahmen dieser Absichtserklärung wird Samsung Display eine innovative Display-Lösung für Ferrari entwickeln, die die Luxus Supercar Sportwagenmarke mit der weltweit führenden OLED-Technologie bereichern wird, um die digitale Transformation von Ferrari zu unterstützen.

In den vergangenen zehn Jahren hat Samsung Display auf dem Markt für Premium-Smartphones den technologischen Wandel von LCD zu OLED angeführt. Als branchenführendes Unternehmen im Markt für Premium-Displays und seit 2007 als Pionier der revolutionären OLED-Technologie, richtet sich Samsung Display nun stark auf den Markt für Automotive-Displays aus, der in technologischer und wirtschaftlicher Hinsicht besonders wichtig ist.

Samsung Display präsentierte auf der CES 2023 das New Digital Cockpit, mit einem biegsamen 34-Zoll-Display mit einem sehr schmalem Rahmen, das sich während der Fahrt mit einem Radius von bis zu 700R krümmen lässt.

Die äußerst leichte, schlanke Struktur und der sehr dünne Rahmen der OLED-Panels ermöglichen ein hohes Maß an gestalterischer Freiheit. Dank ihrer True-Black-Eigenschaft und dem hohen Kontrast erfüllen sie die Designanforderungen führender Automobilhersteller. Darüber hinaus ist der geringe Stromverbrauch von OLEDs ein weiterer überzeugender Vorteil, da jedes eingesparte Watt für eine höhere Effizienz und Nachhaltigkeit des Fahrzeugs sorgt.

"Im Luxussegment ist die Steigerung der Kundenexperience ein signifikant wichtiger Faktor", so Benedetto Vigna, CEO von Ferrari. "Diese strategische Partnerschaft mit Samsung Display zur gezielten Entwicklung maßgeschneiderter Display-Lösungen mit der OLED-Technologie wird uns im digitalen Umfeld unserer Modelle der nächsten Generation einen großen Schritt voranbringen."

"Mit unserer weitreichenden Expertise im Bereich der OLED-Technologie sind wir in der Lage, hochmoderne Display-Lösungen zu entwickeln, die den hohen Anforderungen von Ferrari entsprechen", so JS Choi, President und CEO von Samsung Display. "Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kooperation mit Ferrari eine spannende Gelegenheit dafür bietet, unsere Stärken im Bereich der Supersportwagen zu nutzen und unsere Position im Automotive-OLED-Markt zu stärken, um neue Höhen zu erreichen."

