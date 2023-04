München (ots) -Die CSU-Fraktion warnt vor dem von der Ampel-Regierung im Bund beschlossenen endgültigen Aus und Rückbau der letzten drei Atomkraftwerke am Samstag vor Versorgungsengpässen und steigenden Strompreisen. Die Entscheidung der Ampel muss nach Ansicht der Fraktion deshalb korrigiert werden. Die drei am Netz verbliebenen Atomkraftwerke sollten als Übergangslösung weiterbetrieben werden.Dazu CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer:"Die Grünen mit Wirtschaftsminister Habeck setzen mit ihrer ideologischen Verblendung nicht nur unsere Versorgungssicherheit beim Strom aufs Spiel - sie schaden auch dem Klima. Denn sie nutzen jetzt vermehrt Kohlekraftwerke und erhöhen so den CO2-Ausstoss, statt die CO2-freie, sichere Atomkraft weiter als Übergangstechnologie zu nutzen.Wir fordern eine sofortige Korrektur dieses Irrwegs".Dazu die wirtschaftspolitische Sprecherin der CSU-Fraktion Kerstin Schreyer:"Wir könnten die Strompreise sofort um bis zu 12 Prozent senken, wenn die Atomkraftwerke weiterlaufen. Doch die Grünen machen mit ihrer Klientelpolitik das Gegenteil: sie treiben die Strompreise weiter hoch, und gefährden damit auch unseren Wirtschaftsstandort. Das kann sich unser Land nicht leisten."Pressekontakt:Ursula HoffmannPressesprecherinE-Mail: ursula.hoffmann@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/5484177